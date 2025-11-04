Wiadomości

Wielka kasa na światłowód. Setki milionów na likwidację "białych plam"

Program budowy Internetu szerokopasmowego w Polsce nabiera tempa. Podpisano właśnie kolejny pakiet umów z operatorami. Setki milionów złotych z KPO trafią na nowe inwestycje w sieć.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:20
2
Zakończył się czwarty konkurs na rozwój infrastruktury szerokopasmowej z Krajowego Planu Odbudowy. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło podpisanie 154 umów z operatorami. Na stół trafiła potężna kwota – ponad 778 milionów złotych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pieniądze mają jeden cel: budowę szybkiego Internetu tam, gdzie go brakuje. Dzięki tej inwestycji dostęp do sieci zyska prawie 156 tysięcy nowych punktów adresowych. Operatorzy mają czas na realizację prac do końca sierpnia 2026 roku.

Zapewnienie dostępu do szybkiego internetu to nie tylko inwestycja w infrastrukturę, ale przede wszystkim w ludzi i ich przyszłość. Likwidując białe plamy, tworzymy nowoczesne i sprawiedliwe państwo, w którym każdy – niezależnie od miejsca zamieszkania – ma równe szanse w nauce, pracy i rozwoju. Internet jest dziś podstawowym narzędziem codziennego życia oraz budowania silnej, cyfrowej gospodarki.

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji

Cyfrowa rewolucja za miliardy

To nie są pierwsze ani jedyne takie środki. Czwarty nabór jest częścią największego programu budowy światłowodów w historii Polski. Łącznie w czterech dotychczasowych konkursach z KPO na budowę sieci przeznaczono już grubo ponad 3 miliardy złotych. Do tego dochodzą środki z programu FERC (Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy).

Liczby prezentują się tak:

  • I nabór KPO: 82 umowy o łącznej wartości ponad 1,5 mld zł,
  • II nabór KPO: 25 umów na ponad 552 mln zł,
  • III nabór KPO: 56 umów o wartości ponad 353,5 mln zł,
  • IV nabór: 154 umowy na kwotę prawie 776 mln zł*.

*) Taką kwotę podaje Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Zestawienie podpisanych umów w czwartym naborze znajduje się w tym dokumencie Excela.

Mapa Polski się zmieni

Celem całego programu jest całkowita likwidacja tak zwanych "białych plam". Chodzi o miejsca, które dziś nie mają dostępu do stabilnego, szybkiego łącza. Rządowy plan zakłada, że szybka sieć o przepustowości co najmniej 300 Mb/s dotrze docelowo do ponad 1,6 miliona takich lokalizacji.

Zainteresowanie operatorów poprzednimi naborami było ogromne. Teraz, po podpisaniu kolejnych 154 umów, firmy telekomunikacyjne mogą ruszać do pracy. Mapa cyfrowego wykluczenia w Polsce ma się dzięki temu realnie skurczyć.

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Przemysław Banasiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa