8 mln domów z szybkim Internetem. Resort cyfryzacji ujawnia nowe dane

Podział na województwa i technologie

W Polsce zidentyfikowano łącznie 9 270 432 punkty adresowe. Na koniec pierwszego kwartału 2026 roku w zasięgu usług szerokopasmowych było 8 001 144 z nich. Bez dostępu do sieci pozostaje wciąż 1 269 288 lokalizacji. Sytuacja poprawia się jednak z miesiąca na miesiąc. Jeszcze pod koniec 2025 roku liczba punktów z dostępem do sieci była o blisko 100 tysięcy mniejsza.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dane pokazują spore różnice między regionami. Najwięcej punktów adresowych objętych zasięgiem znajduje się w województwie mazowieckim, gdzie jest ich ponad 1,16 miliona. Na kolejnych miejscach plasują się województwa śląskie (873 tysiące) oraz małopolskie (868 tysięcy). Najmniej punktów w zasięgu odnotowano w województwie lubuskim – nieco ponad 170 tysięcy.

Światłowód dominuje na polskim rynku

Kluczową technologią w Polsce jest obecnie światłowód. Odpowiada on za blisko 75% wszystkich raportowanych zasięgów. Na kolejnych miejscach znajdują się miedziane kable parowe (ponad 13%) oraz technologie radiowe FWA (8,7%). Najmniejszy udział mają kable współosiowe, które stanowią 3,4% zasięgów.

Polacy mogą korzystać z coraz szybszych łączy. Ponad 53% punktów adresowych w zasięgu ma dostęp do prędkości 1 Gb/s. Coraz śmielej poczynają sobie także łącza o przepustowości 2 Gb/s, które docierają do 17% lokalizacji.

Na rynku działa obecnie 1952 przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Większość z nich świadczy wyłącznie usługi detaliczne dla klientów końcowych.

Miliardy euro na likwidację białych plam

Resort cyfryzacji walczy z tak zwanymi białymi plamami NGA, czyli miejscami bez dostępu do sieci o prędkości co najmniej 100 Mb/s. Obecnie w całej Polsce jest ich jeszcze ponad 2 miliony. Do walki z cyfrowym wykluczeniem wykorzystywane są środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC).

Polska otrzymała na ten cel rekordowe dofinansowanie w wysokości ponad 2 miliardów euro. Dzięki tym pieniądzom dostęp do bardzo szybkiego Internetu może uzyskać nawet 1,6 miliona gospodarstw domowych. Inwestycje realizowane w ramach KPO mają zakończyć się do 31 sierpnia 2026 roku. Projekty z programu FERC mają dłuższy termin realizacji, który upływa z końcem 2029 roku.

Aktywność obywateli i rola samorządów

System internet.gov.pl pozwala nie tylko sprawdzać dostępność usług, ale też zgłaszać zapotrzebowanie na sieć. Od początku 2023 roku Polacy złożyli już ponad 274 tysiące takich wniosków. Obywatele mogą również weryfikować dane i zgłaszać pustostany, czyli budynki, w których Internet nie jest potrzebny. To pomaga operatorom lepiej planować rozbudowę infrastruktury.