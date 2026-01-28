Wiadomości

W Lublinie stanęła dziwna maszyna. Załatwisz w niej wiele spraw

Urzędomaty to najlepszy sposób na ograniczenie długich kolejek do urzędów. Otóż za ich pomocą można w dowolnym terminie odebrać część dokumentów. Jedna z takich maszyn właśnie stanęła w Lublinie.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:07
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
W Lublinie stanęła dziwna maszyna. Załatwisz w niej wiele spraw

A dokładniej przy wejściu do budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Czechowskiej 19A. W automacie tym można odebrać dowód rejestracyjny, prawo jazdy i dodatkową tablicę rejestracyjną na bagażnik. Dzięki temu mieszkańcy Lublina nie będą musieli już stać w długiej kolejce po odbiór dokumentów, a i same kolejki osób, które muszą coś załatwić w urzędzie, będą znacznie krótsze.

Dalsza część tekstu pod wideo

Urzędomat w Lublinie

Oczywiście korzystanie z urzędomatu nie jest obligatoryjne. Domyślnym sposobem odbioru dokumentów wciąż będzie wizyta w urzędzie. Aby skorzystać z automatu, należy zaznaczyć odpowiednią opcję na składanym wniosku oraz podać swój numer telefonu. To na niego otrzymamy SMS-a o tym, że dokumenty są gotowe do odbioru i mamy na to 48 godzin. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Refraktometr NEO TOOLS 11-270
Refraktometr NEO TOOLS 11-270
0 zł
159.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 159.99 zł
Podstawka samochodowa CARETERO Puma I-Size Szary
Podstawka samochodowa CARETERO Puma I-Size Szary
-5.9 zł
154.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 149 zł
Urządzenie rozruchowe KONNER & SOHNEN JSP-2000
Urządzenie rozruchowe KONNER & SOHNEN JSP-2000
0 zł
499 zł - najniższa cena
Kup teraz 499 zł
Advertisement

A co jeśli nie mamy czasu? Z tym raczej nie powinno być problemu, ponieważ urzędomat jest czynny 24/7. Jeśli jednak i to okaże się czasem zbyt krótkim, to wtedy urzędnicy zabierają je z powrotem do budynku i konieczny będzie tradycyjny odbiór dokumentów w okienku w godzinach pracy urzędu. 

Image
telepolis
lublin urzędomat
Zródła zdjęć: Lublin