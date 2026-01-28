W Lublinie stanęła dziwna maszyna. Załatwisz w niej wiele spraw

A dokładniej przy wejściu do budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Czechowskiej 19A. W automacie tym można odebrać dowód rejestracyjny, prawo jazdy i dodatkową tablicę rejestracyjną na bagażnik. Dzięki temu mieszkańcy Lublina nie będą musieli już stać w długiej kolejce po odbiór dokumentów, a i same kolejki osób, które muszą coś załatwić w urzędzie, będą znacznie krótsze.

Urzędomat w Lublinie

Oczywiście korzystanie z urzędomatu nie jest obligatoryjne. Domyślnym sposobem odbioru dokumentów wciąż będzie wizyta w urzędzie. Aby skorzystać z automatu, należy zaznaczyć odpowiednią opcję na składanym wniosku oraz podać swój numer telefonu. To na niego otrzymamy SMS-a o tym, że dokumenty są gotowe do odbioru i mamy na to 48 godzin.