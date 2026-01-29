8 mln Polaków dostanie nowy dokument. Poprzedni nie spełnia norm
Aż 8 mln Polaków otrzyma nowy dokument. Poprzednie nie spełniają wymagań w kwestii bezpieczeństwa.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało nowy projekt rozporządzenia, który dotyczy kwestii nowego wzoru legitymacji emeryta-rencisty. Z dokumentu dowiadujemy się, że obecnie nie spełniają one minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa przed fałszerstwem.
Z tych powodów konieczne jest opracowanie nowego wzoru legitymacji emeryta-rencisty, który będzie spełniał wymagania określone przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Nowy dokument dla 8 mln Polaków
Oznacza to, że aż 8,1 mln Polaków, bo tylu jest w naszym kraju emerytów oraz rencistów, otrzyma nowy dokument. Koszt z tego tytułu poniesie ZUS. Szacuje się, że w ciągu 10 lat pochłonie to kwotę prawie 4,6 mln zł.
Nowe legitymacje dostępne będą w formie karty o wymiarach 85,6 × 53,98 mm i grubości 0,76 mm z zaokrąglonymi rogami. Będą wykonane z tworzywa PCV. Dokument będzie jednostronnie laminowany i wyposażony w elementy zabezpieczające przed podrobieniem oraz sfałszowaniem.