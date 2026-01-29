Wiadomości

8 mln Polaków dostanie nowy dokument. Poprzedni nie spełnia norm

Aż 8 mln Polaków otrzyma nowy dokument. Poprzednie nie spełniają wymagań w kwestii bezpieczeństwa.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:47
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało nowy projekt rozporządzenia, który dotyczy kwestii nowego wzoru legitymacji emeryta-rencisty. Z dokumentu dowiadujemy się, że obecnie nie spełniają one minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa przed fałszerstwem.

Z tych powodów konieczne jest opracowanie nowego wzoru legitymacji emeryta-rencisty, który będzie spełniał wymagania określone przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

czytamy w projekcie.

Nowy dokument dla 8 mln Polaków

Oznacza to, że aż 8,1 mln Polaków, bo tylu jest w naszym kraju emerytów oraz rencistów, otrzyma nowy dokument. Koszt z tego tytułu poniesie ZUS. Szacuje się, że w ciągu 10 lat pochłonie to kwotę prawie 4,6 mln zł.

Nowe legitymacje dostępne będą w formie karty o wymiarach 85,6 × 53,98 mm i grubości 0,76 mm z zaokrąglonymi rogami. Będą wykonane z tworzywa PCV. Dokument będzie jednostronnie laminowany i wyposażony w elementy zabezpieczające przed podrobieniem oraz sfałszowaniem.

Image
telepolis
ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych legitymacja emeryta-rencisty
Zródła zdjęć: FotoDax / Shutterstock.com, legislacja.gov.pl
Źródła tekstu: Next Gazeta.pl