8 mln Polaków dostanie nowy dokument. Poprzedni nie spełnia norm

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało nowy projekt rozporządzenia, który dotyczy kwestii nowego wzoru legitymacji emeryta-rencisty. Z dokumentu dowiadujemy się, że obecnie nie spełniają one minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa przed fałszerstwem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Z tych powodów konieczne jest opracowanie nowego wzoru legitymacji emeryta-rencisty, który będzie spełniał wymagania określone przepisami prawa powszechnie obowiązującego. czytamy w projekcie.

Nowy dokument dla 8 mln Polaków

Oznacza to, że aż 8,1 mln Polaków, bo tylu jest w naszym kraju emerytów oraz rencistów, otrzyma nowy dokument. Koszt z tego tytułu poniesie ZUS. Szacuje się, że w ciągu 10 lat pochłonie to kwotę prawie 4,6 mln zł.