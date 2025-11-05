Wiadomości

Kule ognia na nocym niebie. Tajemnicze zjawisko nagrano w Polsce, jest reakcja władz

Ubiegłej nocy mieszkańcy wielu rejonów Polski widzieli na niebie tajemnicze światła.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:41
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Kule ognia na nocym niebie. Tajemnicze zjawisko nagrano w Polsce, jest reakcja władz

Świadkowie określali to zjawisko jako wolno opadające kule ognia na niebie. Służby zostały o tym poinformowane i potraktowały tę sprawę niezwykle poważnie. Zarówno Policja, jak i Wojsko prowadziły poszukiwania śladów tajemniczych obiektów w Świętokrzyskiem, skąd pochodzi poniższe nagranie, te jednak zakończyły się fiaskiem i zostały przerwane nad ranem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kule ognia na niebie

W sieci pojawiają się głosy mówiące, że wyglądało to podobnie do flar spadochronowych, które są wystrzeliwane między innymi podczas ćwiczeń. Warto jednak podkreślić, że podobny wygląd kuli ognia nie oznacza, że to właśnie z nimi mieliśmy do czynienia. Zwłaszcza że te pozostawiają resztki między innymi w postaci spadochronu. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Teleskop SKY-WATCHER Virtuoso
Teleskop SKY-WATCHER Virtuoso
0 zł
1399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399.99 zł
Teleskop NEDIS SCTE5060WT
Teleskop NEDIS SCTE5060WT
0 zł
299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 299.99 zł
Teleskop SKY-WATCHER Star Discovery 102
Teleskop SKY-WATCHER Star Discovery 102
0 zł
2999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999.99 zł
Advertisement

Co jednak bardziej istotne DORSZ podkreślił, że nie prowadzono w tym rejonie żadnych ćwiczeń. Mimo to nie potwierdzono żadnego incydentu lotniczego.

Tym samym nie jest jasne z czym mieliśmy do czynienia. 

Image
telepolis
policja wojsko dziwne światła na niebie
Zródła zdjęć: FB/Danka Osmanowska
Źródła tekstu: x / DORSZ, x / Remiza.pl