Kule ognia na nocym niebie. Tajemnicze zjawisko nagrano w Polsce, jest reakcja władz

Świadkowie określali to zjawisko jako wolno opadające kule ognia na niebie. Służby zostały o tym poinformowane i potraktowały tę sprawę niezwykle poważnie. Zarówno Policja, jak i Wojsko prowadziły poszukiwania śladów tajemniczych obiektów w Świętokrzyskiem, skąd pochodzi poniższe nagranie, te jednak zakończyły się fiaskiem i zostały przerwane nad ranem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kule ognia na niebie

W sieci pojawiają się głosy mówiące, że wyglądało to podobnie do flar spadochronowych, które są wystrzeliwane między innymi podczas ćwiczeń. Warto jednak podkreślić, że podobny wygląd kuli ognia nie oznacza, że to właśnie z nimi mieliśmy do czynienia. Zwłaszcza że te pozostawiają resztki między innymi w postaci spadochronu.

Co jednak bardziej istotne DORSZ podkreślił, że nie prowadzono w tym rejonie żadnych ćwiczeń. Mimo to nie potwierdzono żadnego incydentu lotniczego.