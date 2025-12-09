Wiadomości

Unia bierze się za Google. Szykuje się sroga kara

Komisja Europejska wszczęła postępowanie antymonopolowe przeciwko Google. Firmie grozi sroga kara.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:13
Google na celowniku Komisji Europejskiej

Komisja Europejska postanowiła wszcząć postępowanie antymonopolowe przeciwko Google. Ma ono na celu sprawdzić, czy amerykański bigtech nie zakłóca konkurencji. Chodzi o narzucanie wydawcom i twórcom treści nieuczciwych warunków lub przyznawanie sobie uprzywilejowanego dostępu do takich treści. To może stawiać w niekorzystnej sytuacji twórców innych modeli AI.

"Komisja zbada, w jakim stopniu działanie Przeglądu AI i Trybu AI opiera się na treściach wydawców internetowych bez odpowiedniego wynagrodzenia i bez możliwości odmowy udostępnienia treści bez utraty dostępu do wyszukiwarki Google. W rzeczywistości wielu wydawców polega na wyszukiwarce Google w zakresie ruchu użytkowników i nie chce ryzykować utraty dostępu do niej.

czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej.

Poza tym Unia zbada też YouTube'a. Komisja ma podejrzenia, że Google może wykorzystywać przesyłane filmy do trenowania swoich modeli bez odpowiedniego wynagrodzenia dla twórców.

Twórcy przesyłający filmy na YouTube mają obowiązek udzielić Google pozwolenia na wykorzystywanie swoich danych do różnych celów, w tym do trenowania generatywnych modeli AI. Google nie wynagradza twórców treści na YouTube za ich treści ani nie zezwala im na przesyłanie ich treści na YouTube bez zgody Google na korzystanie z tych danych. Jednocześnie, zgodnie z regulaminem YouTube, konkurencyjni twórcy modeli AI nie mogą wykorzystywać treści YouTube do trenowania własnych modeli AI.

twierdzi Komisja.

Jeśli podejrzenia się potwierdzą, to Google grozi kara w wysokości nawet 10 proc. rocznych przychodów.

Źródła tekstu: Next Gazeta.pl