Unia bierze się za Google. Szykuje się sroga kara

Twórcy przesyłający filmy na YouTube mają obowiązek udzielić Google pozwolenia na wykorzystywanie swoich danych do różnych celów, w tym do trenowania generatywnych modeli AI. Google nie wynagradza twórców treści na YouTube za ich treści ani nie zezwala im na przesyłanie ich treści na YouTube bez zgody Google na korzystanie z tych danych. Jednocześnie, zgodnie z regulaminem YouTube, konkurencyjni twórcy modeli AI nie mogą wykorzystywać treści YouTube do trenowania własnych modeli AI.

twierdzi Komisja.