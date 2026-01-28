Żądają aresztowania właścicieli platformy Kick. Umarł streamer

Nakaz aresztowania dla szefów Kicka

Do tragicznego zdarzenia doszło w 2025 roku. Jeden z francuskich streamerów, znany jako Pormanove (jego prawdziwe nazwisko to Raphael Graven) zmarł w trakcie transmisji na żywo na platformie Kick. Mężczyzna streamował przez wiele godzin, w trakcie których był bity, poniżany i oblewany różnymi substancjami. Dodatkowo robiono wszystko, aby nie zasnął.

Niestety, skończyło się to tragicznie. Mężczyzna, mający w tym czasie 46 lat, zmarł we śnie i to w trakcie transmisji na żywo. Zatrzymano już dwóch innych streamerów o pseudonimach Naruto oraz Safine, którzy gnębili Pormanove. Postawiono im zarzuty znęcania się nad bezbronną osobą, podżegania do nienawiści, a także nagrywania i transmitowania obrazów zawierających przemoc. Ich sprawą zajmuje się prokuratura w Nicei.

Natomiast osobna sprawa dotyczy praktyk stosowanych przez samą platformę streamingową. Jest ona prowadzona przez prokuraturę w Paryżu. Próbowano między innymi przesłuchać właścicieli Kicka, ale ci nie stawili się na przesłuchanie. W związku z tym otwarto śledztwo sądowe, w ramach którego prokuratura żąda wydania nakazów aresztowania dla włodarzy platformy.

W grudniu 2025 roku Kick zapewniał, że będzie współpracował z władzami nad rozwiązaniem tej sprawy. Najwyraźniej skończyło się tylko na słowach.