Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega. Chodzi o opłatę weryfikacyjną

Jej cel jest prosty: wyłudzenie środków finansowych oraz naszych danych. Weryfikacja ta ma być konieczna z powodu określanego jako analiza pochodzenia Środków z transakcji wysokiego ryzyka, a pod samym pismem mamy podpis dyrektora Departamentu Kontroli i Weryfikacji Finansowej. Sęk w tym, że taki organ w ramach struktury KAS nie istnieje.

Oszuści podszywają się pod KAS

To jednak nie koniec rzeczy, które powinny budzić wątpliwości. Otóż oszuści oczekują, że wyślemy im pieniądze w obcej walucie, zwykle w USD. Już sama sugestia płacenia inną walutą powinna nie tyle wzbudzać podejrzenia, ile prowadzić do uznania wiadomości za próbę oszustwa.

Pod żadnym pozorem nie należy także klikać linków, które znajdują się w tego typu wiadomościach. Mimo wszystko nie należy kasować takiej wiadomości. Przede wszystkim oszustwo powinniśmy zgłosić do CERT.