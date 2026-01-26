Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega. Chodzi o opłatę weryfikacyjną
Coraz więcej osób otrzymuje wiadomości e-mail od Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), o konieczności wniesienia opłaty weryfikacyjnej KAS (OW-12). Problem w tym, że to zwyczajne oszustwo.
Jej cel jest prosty: wyłudzenie środków finansowych oraz naszych danych. Weryfikacja ta ma być konieczna z powodu określanego jako analiza pochodzenia Środków z transakcji wysokiego ryzyka, a pod samym pismem mamy podpis dyrektora Departamentu Kontroli i Weryfikacji Finansowej. Sęk w tym, że taki organ w ramach struktury KAS nie istnieje.
Oszuści podszywają się pod KAS
To jednak nie koniec rzeczy, które powinny budzić wątpliwości. Otóż oszuści oczekują, że wyślemy im pieniądze w obcej walucie, zwykle w USD. Już sama sugestia płacenia inną walutą powinna nie tyle wzbudzać podejrzenia, ile prowadzić do uznania wiadomości za próbę oszustwa.
Pod żadnym pozorem nie należy także klikać linków, które znajdują się w tego typu wiadomościach. Mimo wszystko nie należy kasować takiej wiadomości. Przede wszystkim oszustwo powinniśmy zgłosić do CERT.
Można także powiedzieć, że w tym konkretnym przypadku oszustwo jest bardzo ewidentne: mamy nieistniejący organ i oczekiwania przelewu w obcej walucie. Niestety, ale dałoby się je przeprowadzić w mniej budzący wątpliwości sposób, podszywając się pod istniejący wydział i z żądaniem uiszczenia opłaty w złotówkach. Dlatego też warto kontaktować się z danym organem przez jego oficjalny kanał w razie jakichkolwiek wątpliwości.