Temu i Aliexpress mają tańszego konkurenta. Rośnie w siłę

Ta nowa platforma to Kakobuy. Na razie jeszcze nie cieszy się ona tak dużym zainteresowaniem, jak Temu czy Aliexpress, ale systematycznie zyskuje na popularności. Po zmianach, które szykuje Komisja Europejska, Polacy ewidentnie szukają sposobów na tańsze zakupy. Kakobuy, ze względu na nieco inny model sprzedaży, może to częściowo zapewnić.

Kakobuy, czyli konkurencja dla Temu

Kakobuy może zaoferować niższe ceny niż Temu lub Aliexpress, ponieważ działa na innej zasadzie. Przede wszystkim nie przeznacza ogromnych środków na marketing, w całości opierając się na poleceniach samych użytkowników.

Poza tym Kakobuy skraca dystans między producentem a konsumentem. Platforma jest pewnego rodzaju pośrednikiem, który pozwala kupować w chińskich serwisach, które normalnie nie są dostępne w Polsce. Chodzi między innymi o JD.com, Taobao czy Tmall, w których ceny są często dużo niższe niż na wspominanych już Temu czy Aliexpress.