Pięć lat, które zmieniły polską telekomunikację

Stabilne fundamenty dla rynku

Jednym z najważniejszych osiągnięć ostatnich lat było zapewnienie stabilności regulacyjnej dla operatorów. UKE stworzyło mechanizm dostępu do słupów energetycznych niskiego napięcia, dzięki czemu rozwój sieci światłowodowych stał się szybszy i tańszy.

Regulacje dotyczyły także rynku hurtowego. Wprowadzono jasne zasady rozliczeń przy inwestycjach z udziałem środków publicznych i rozpoczęto deregulację w zakresie BSA. To otworzyło rynek na większą konkurencję.

5G i uporządkowane częstotliwości

Minione lata to również przełom w dostępie do pasma radiowego. UKE przeprowadziło dwie kluczowe aukcje – w paśmie 3,4–3,8 GHz oraz 700/800 MHz. To właśnie one wyznaczyły kierunek rozwoju sieci 5G w Polsce.

Nie zabrakło też porządków w dotychczasowych zasobach. Dzięki reshufflingowi pasm 900 MHz i 1800 MHz operatorzy zyskali bardziej przejrzysty i wydajny dostęp do widma.

Edukacja i walka z wykluczeniem cyfrowym

UKE mocno postawiło na edukację. W warsztatach i szkoleniach wzięło udział ponad 300 tys. dzieci i młodzieży oraz około 20 tys. seniorów. Uczestnicy dowiadywali się, jak chronić dane w sieci, rozpoznawać fake newsy i unikać cyberzagrożeń. Programy objęły też osoby ze spektrum autyzmu.

Za tę działalność urząd został wyróżniony nagrodą ITU WSIS Prizes 2023 Champion.

Cyberbezpieczeństwo na pierwszym planie

Wraz z operatorami powołano centrum ISAC do wymiany informacji o zagrożeniach. Powstały też mechanizmy blokujące smishing i spoofing, które każdego dnia zatrzymują ponad milion niebezpiecznych połączeń i tysiące podejrzanych SMS-ów.

Nowe zadania i poczta