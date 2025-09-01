iPhone znów ratuje życie. Ten groźny wypadek mógł skończyć się tragicznie

Lindsay Leskovac to 16-letnia dziewczyna, która wracała zmęczona do domu, kierując samochód. Niestety, podczas tego zasnęła za kierownicą, zjechała z drogi, ścięła dwa słupy i drzewa, zanim auto się zatrzymało. Na skutek obrażeń dziewczyna została uwięziona w środku z licznymi złamaniami, w tym nóg, oraz z uszkodzeniem kręgosłupa szyjnego. W wyniku zderzenie dziewczyna straciła przytomność.

iPhone zadzwonił na pomoc

Na szczęście zadziałała funkcja wykrywania wypadków, która jest zaszyta w iPhone. Smartfon automatycznie sam zadzwonił pod numer alarmowy po pomoc. Pod wpływem głosu dyspozytora wydobywającego się z głośnika telefonu dziewczyna odzyskała świadomość i była w stanie powiedzieć, co się stało i gdzie się znajduje, co mogło uratować jej życie.