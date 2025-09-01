Wiadomości

iPhone znów ratuje życie. Ten groźny wypadek mógł skończyć się tragicznie

Jest to historia jakich wiele, jednak dzięki iPhone nie zakończyła się tak jak zwykle. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:13
1
Lindsay Leskovac to 16-letnia dziewczyna, która wracała zmęczona do domu, kierując samochód. Niestety, podczas tego zasnęła za kierownicą, zjechała z drogi, ścięła dwa słupy i drzewa, zanim auto się zatrzymało. Na skutek obrażeń dziewczyna została uwięziona w środku z licznymi złamaniami, w tym nóg, oraz z uszkodzeniem kręgosłupa szyjnego. W wyniku zderzenie dziewczyna straciła przytomność.

iPhone zadzwonił na pomoc

Na szczęście zadziałała funkcja wykrywania wypadków, która jest zaszyta w iPhone. Smartfon automatycznie sam zadzwonił pod numer alarmowy po pomoc. Pod wpływem głosu dyspozytora wydobywającego się z głośnika telefonu dziewczyna odzyskała świadomość i była w stanie powiedzieć, co się stało i gdzie się znajduje, co mogło uratować jej życie.

Warto dodać, że funkcjonalność ta nie ogranicza się tylko do USA i jest opisana także na polskiej stronie pomocy technicznej Apple. Działa ona od iPhone 14 i nowszych smartfonach z systemami iOS 16 i jego następcami. Warto dodać, że wiele urządzeń z Androidem również może się pochwalić podobnym rozwiązaniem. To jednak jest już kwestia poszczególnych producentów i konkretnych modeli. 

telepolis
#Apple iPhone iPhone ratuje życie
Zródła zdjęć: Thanes.Op / Shutterstock
Źródła tekstu: wccftech