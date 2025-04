Grupa Polsat Plus po 2024 roku: Wzrost napędzany telekomunikacją, mediami i zieloną energią

Solidne finanse i optymalizacja inwestycji

Rok 2024 potwierdził siłę finansową Grupy Polsat Plus. Przychody wzrosły o 4,7% rok do roku, osiągając 14,3 mld zł. Jeszcze bardziej imponujący był wzrost skorygowanego zysku EBITDA – o 9,6%, do 3,3 mld zł – oraz skok zysku netto o prawie 150%, do 777 mln zł.

Jestem bardzo zadowolony z wyników operacyjnych wszystkich segmentach biznesowych, które w połączeniu z dyscypliną kosztową przełożyły się na silne wyniki finansowe. Zbliżamy się do osiągnięcia celów naszej Strategii 2023+ i zakończenia budowy nowego filaru biznesowego, czyli zielonej energii i wodoru, który już teraz osiąga bardzo dobre wyniki. Rozwijamy sieć 5G, w zasięgu której jest już 26 mln osób, koncentrujemy się na produkcji atrakcyjnych treści, istotnie wzmocniliśmy ofertę kanałów sportowych. - Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, Grupa Polsat Plus.

W 2024 roku odnotowaliśmy silny wzrost kluczowych wskaźników finansowych – przychody Grupy wzrosły o 4,7% do 14,3 mld zł, a skorygowana EBITDA – o 9,6% do 3,3 mld zł. Najnowszy segment naszej działalności – zielonej energii wygenerował aż 282 mln zł EBITDA, a w 2026 roku będzie to już ok. 500 mln zł zgodnie z założeniami naszej Strategii 2023+. Efektywnie zarządzaliśmy naszymi inwestycjami i mamy pod kontrolą capex. W obszarze TMT był on na niskim poziomie 6%, a większość inwestycji w rentowny segment zielonej energii już zrealizowaliśmy – przy docelowych nakładach o 1,1 mld zł niższych niż pierwotnie zakładaliśmy. - Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych i ESG Cyfrowego Polsatu, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Polkomtelu, Grupa Polsat Plus.

Priorytetem na 2025 rok pozostaje redukcja zadłużenia, co Grupa rozpoczęła już w 1Q2025, przeznaczając środki ze sprzedaży 10% akcji Asseco Poland (681 mln zł) na przedterminową spłatę kredytu.

Telekomunikacja: siła multiplay i 5G

Segment usług B2C i B2B pozostaje kluczowy. Konsekwentna strategia multiplay przynosi wymierne efekty – średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU) B2C wzrósł w IV kwartale o 5,2% rok do roku (do 77,4 zł), a B2B o 4,6% rok do roku (do ponad 1,5 tys. zł miesięcznie). Co istotne, wskaźnik odejść klientów (churn) spadł do zaledwie 7%. Z ofert multiplay korzysta już ponad 2,5 mln klientów (44% bazy), mając dostęp do ponad 20 mln usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych.

Liczba świadczonych przez nas usług telefonii komórkowej wzrosła o ponad 190 tys. rok do roku, usług internetowych – o 95 tys., a klientów multiplay – o 60 tys. - Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus.

Grupa dynamicznie rozwija infrastrukturę. Zasięg sieci 5G Plusa obejmuje już 26 mln mieszkańców Polski (70% populacji), a ultraszybkie 5G Ultra (do 1 Gb/s) dociera do blisko 17 mln osób. Rozwój sieci wspiera odnowienie rezerwacji w paśmie 2,6 GHz TDD oraz pozyskanie nowych w pasmach 3,6 GHz i 700 MHz. Szybki Internet stacjonarny Plusa i Netii jest dostępny dla 11 mln gospodarstw domowych.

Media: lider online i wzmocniona oferta sportowa

Grupa Telewizji Polsat utrzymała wysoką oglądalność (22% udziału w rynku w 2024 roku) i silną pozycję na rynku reklamy (28% udziału, przychody 1,4 mld zł). Sukcesy odnosi również w Internecie – Grupa Polsat-Interia w 2024 roku pięciokrotnie była liderem wśród wydawców internetowych pod względem liczby użytkowników i dziewięciokrotnie dominowała w kategorii mobile. Serwisy Grupy odwiedzało średnio 20,8 mln użytkowników miesięcznie.

Rok 2024 to także znaczące wzmocnienie oferty sportowej. Telewizja Polsat nabyła wyłączne prawa do Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA na 3 lata. Eleven Sports pozyskał między innymi wyłączne prawa do francuskiej Ligue 1 (do 2029), Formuły 1 (2025-2028) oraz niemieckiej Bundesligi (sezony 2025/26-2028/29).

Zielona energia i wodór: nowy filar biznesu

Grupa Polsat Plus z powodzeniem buduje nowy filar działalności oparty na zielonej energii i wodorze. W 2024 roku uruchomiono dwie nowe farmy wiatrowe (Człuchów, Przyrów), zwiększając moc zainstalowaną w wietrze do 150 MW. Intensywnie postępuje budowa największej farmy w Drzeżewie (139 MW), która w 2025 roku podwoi moce wiatrowe Grupy.

Łączna produkcja zielonej energii z własnych OZE (wiatr, słońce, biomasa) przekroczyła 1 TWh (1016 GWh), co oznacza wzrost o 53% rok do roku. Segment ten już teraz generuje znaczące wyniki finansowe (282 mln zł EBITDA w 2024 roku).

Grupa zbudowała również kompletny łańcuch wartości gospodarki wodorowej. W Koninie ruszyła produkcja zielonego wodoru, uruchomiono kolejne stacje tankowania NESO (m.in. Gdańsk, Gdynia, Lublin, Wrocław), a spółka PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy dostarczyła 35 NesoBusów i zdobyła kontrakty na kolejne 55.

Cele na 2025: wzrost, efektywność i redukcja zadłużenia

W 2025 roku Grupa Polsat Plus skupi się na dalszym wzroście ARPU, rozbudowie sieci 5G, utrzymaniu silnej pozycji w mediach, maksymalizacji przychodów z zielonej energii (m.in. poprzez uruchomienie farmy Drzeżewo) oraz na efektywnym zarządzaniu kosztami i redukcji zadłużenia.