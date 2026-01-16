Gmail wprowadza wyczekiwaną nowość. Lepiej się pospiesz

Niedawno informowaliśmy, że Gmail pozwoli na zmianę adresu e-mail. Taka możliwość właśnie została wprowadzona, chociaż udostępniania jest stopniowo, więc nie wszyscy użytkownicy mogą z niej skorzystać.

Zmiana adresu Gmail

Google pozwala teraz na zmianę adresu w domenie @gmail. Na czym to polega? Przykładowo mając adres [email protected] możemy go zmienić na [email protected], o ile taki jest oczywiście wolny. Pomimo takiej zmiany dotychczasowa skrzynka i wszystkie połączone z nią usługi będą działać tak, jak dotychczas.

Przy zmianie stary adres Gmail zostanie zapisany jako dodatkowy. Oznacza to, że jeśli ktoś wyśle na niego wiadomość, to ta nadal do nas dotrze. Jednocześnie będą funkcjonować dwa adres, czyli w naszym przypadku jankowalski oraz j.kowalski.