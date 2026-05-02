Jak skończysz grillować kiełbaski, to pisz wniosek. Jest decyzja NFOŚiGW

Dofinansowanie przydomowych magazynów energii - Część 1 to program przejściowy po Mój Prąd 6.0, który obejmuje dofinansowanie zarówno do magazynów energii, jak i do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Miał on się skończyć wraz z końcem ubiegłego miesiąca. Jednak na skutek decyzji NFOŚiGW został on przedłużony.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
14:56

O ile? O niewiele. Jednak jeśli się spóźniłeś z wysłaniem wniosku, to masz jeszcze jedną, ostatnią szansę. I lepiej jej nie marnować. Otóż nabór został przedłużony do 8 maja. Czyli do 5 dni po majówce. Skąd taka decyzja? Otóż wykorzystano nieco ponad 61,2% środków na niego przeznaczonych, a jak twierdzi samo NFOŚiGW, pojawiają się głosy, że nie wszyscy zainteresowani się zgłosili.

Dla kogo jest przedłużony program?

Oczywiście nie każdy może z tego skorzystać. Szybki bieg ze szwagrem do sklepu po panele i montaż ich na dachu nie ma sensu. I to nie tylko dlatego, że instalację muszą zainstalować profesjonaliści. Kluczowe jest to, że sama konstrukcja powinna powstać między 1 sierpnia 2024 roku i 31 października 2025 roku. 

Kolejnym wymogiem jest moc instalacji, która powinna mieć od 2 do 20 kWp. W ramach tego programu można dostać także dotacje na magazyn energii, ale nie mniejszy, niż 2 kW, oraz magazyn ciepła. Łącznie można liczyć na zwrot do 28 tysięcy. 

Więcej szczegółów, w tym wzór wniosku i wszystkie wymagane dokumenty znajdziecie oczywiście na stronie funduszu

fotowoltaika magazyn energii NFOŚiGW OZE
Źródła zdjęć: Father - Studio / shutterstock, NFOŚiGW
Źródła tekstu: NFOŚiGW