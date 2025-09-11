Skandal. Radziecka symbolika pojawiła się na polskim maszcie
Na maszcie telekomunikacyjnym w Wysokiem Mazowieckiem pojawił się nietypowy przedmiot. Ktoś zawiesił na nim flagę z sierpem i młotem.
Flaga na maszcie telekomunikacyjnym
Flagę zauważył właściciel terenu, Pan Marek, o czym poinformował TVN24 za pośrednictwem usługi Kontakt24. Nieznany wciąż sprawca na maszcie komunikacyjnym w Wysokiem Mazowieckiem, przy ulicy Przemysłowej, zawiesił flagę z sierpem i młotem, która jednoznacznie kojarzona jest z Rosją.
Wczoraj wieczorem zauważyłem, że na maszcie pojawiła się flaga z sierpem i młotem. Początkowo uznałem to za jakiś chuligański wybryk, ale po dzisiejszych doniesieniach odnośnie dronów postanowiłem sprawdzić, czy faktycznie dobrze ją rozpoznałem i okazało się, że miałem rację.
O sprawie została poinformowana policja. Flaga, która znajdowała się na wysokości około 60 metrów, została już zdjęta. Musiał zająć się tym specjalny zespół, bo pozbycie się przedmiotu bez specjalnych narzędzi, głównie z powodu wysokości i trudnego dostępu, nie było możliwe.