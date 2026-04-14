Enter Air odda miliony. Sprawdź czy dostaniesz przelew

Zwrot za zniszczony lub zgubiony bagaż

Enter Air to polski przewoźnik realizujący loty czarterowe dla biur podróży. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeanalizował działania spółki po licznych skargach od podróżnych. Prezes UOKiK zakwestionował łącznie 10 praktyk stosowanych przez tę linię lotniczą.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pasażerowie powinni mieć realną możliwość korzystania ze swoich praw, a obowiązkiem przewoźnika jest stworzenie przejrzystych i zgodnych z przepisami zasad obsługi reklamacji. Linie lotnicze muszą też zapewnić odpowiednie świadczenia w przypadku problemów, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po locie. powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Osoby, które skarżyły się na uszkodzenie lub utratę bagażu, mogą liczyć na 170 zł. Pieniądze trafią do pasażerów, którym przewoźnik odpowiedział na reklamację z opóźnieniem. Termin na reakcję wynosi 14 dni i nie może być wydłużany. Brak odpowiedzi w tym czasie oznacza uznanie roszczeń klienta.

Dodatkowe środki za czekanie na walizkę

Ważną zmianą jest uznanie raportu PIR za oficjalną reklamację. To dokument sporządzany na lotnisku w przypadku problemów z bagażem. Enter Air wcześniej odrzucał wnioski osób, które po spisaniu raportu nie wysłały dodatkowego pisma w terminie. Teraz tacy pasażerowie otrzymają rekompensaty.

Kolejna grupa uprawnionych to osoby czekające na opóźniony bagaż. Przewoźnik wypłaci im po 200 zł. Dotyczy to pasażerów, którym wcześniej odmówiono uznania reklamacji. Enter Air często nie chciał płacić, jeśli lot odbywał się do kraju zamieszkania pasażera. Ograniczano też zwroty tylko do artykułów pierwszej potrzeby. Według UOKiK było to działanie bezprawne.

Przewoźnik nie może też unikać odpowiedzialności ze względu na wiek walizki lub brak dodatkowych dokumentów. Każdy przypadek nieuznanej z tych powodów reklamacji będzie podstawą do wypłaty środków. Urząd uznał, że prawo nie pozwala na arbitralne zwalnianie się linii z odpowiedzialności za mienie pasażerów.

Rekompensaty za opóźnione i odwołane loty

Poważne zastrzeżenia wzbudziły ugody zawierane na pokładach samolotów. Enter Air oferował pasażerom niższe kwoty niż te wynikające z przepisów unijnych. Podróżni często nie wiedzieli, jakie realne prawa im przysługują w przypadku dużego opóźnienia lub odwołania lotu.

Zgodnie z prawem, pasażerom należy się od 250 do 600 euro odszkodowania. Wysokość zależy od długości trasy. Enter Air musi teraz wyrównać te kwoty do pełnych stawek ustawowych. Dodatkowo, każdy taki pasażer otrzyma bezterminowy voucher o wartości 50 zł na kolejny lot tą linią.

Łączna kwota, jaką Enter Air przeznaczy na rekompensaty, przekracza 8,2 mln zł. Decyzja obejmuje zarówno osoby, które składały skargi, jak i te, które zrezygnowały z tego przez błędne informacje od przewoźnika. Urząd zapowiedział ścisły nadzór nad procesem wypłat pieniędzy.

Terminy wypłat i sposób kontaktu

Pasażerowie nie muszą od razu szukać dokumentów. Enter Air ma 6 miesięcy na wysłanie indywidualnych wiadomości do osób uprawnionych do zwrotu. Czas na kontakt ze strony przewoźnika upływa 24 października 2026 roku. W wiadomościach znajdą się szczegóły dotyczące automatycznej wypłaty środków na konto.

Jeśli linia nie posiada numeru rachunku pasażera, wypłata nastąpi na wniosek zainteresowanego. Informacje o decyzji pojawią się też na stronie internetowej przewoźnika oraz na jego profilu w serwisie Facebook. Pasażerowie mogą starać się o więcej niż jedną rekompensatę, jeśli spotkało ich kilka różnych problemów.