Darmowy internet od Muska. To efekt akcji wojsk USA

Pomoc w obliczu kryzysu

SpaceX ogłosiło ważną decyzję dla mieszkańców Wenezueli. Firma chce zapewnić łączność nowym i obecnym użytkownikom. To gest wsparcia dla ludzi odciętych od informacji. Podobne kroki Musk podjął wcześniej na Ukrainie, po wybuchu wojny.

Obecni klienci w Wenezueli otrzymają darmowe doładowania kont do 3 lutego 2026 roku. Osoby, które wcześniej wyłączyły usługę, mogą ją teraz aktywować bez żadnych kosztów. Jedynym warunkiem jest posiadanie własnego terminala Starlink.

Jest jednak pewien problem

Sytuacja z dostępem do usługi jest nietypowa. Starlink oficjalnie nie prowadzi jeszcze sprzedaży w tym kraju. Na mapie zasięgu Wenezuela wciąż widnieje jako region oczekujący. Skorzystają więc głównie te osoby, które sprowadziły sprzęt na własną rękę wcześniej.

SpaceX zapowiada, że będzie śledzić zmiany polityczne i prawne. Na razie nie ma konkretnej daty rozpoczęcia oficjalnej sprzedaży urządzeń. Firma obiecuje aktualizować informacje na swojej stronie wsparcia technicznego.

Wojsko USA wkracza do akcji

Skąd tak nagła decyzja miliardera? To efekt błyskawicznej operacji amerykańskich komandosów. Siły USA przeprowadziły naloty i operację lądową, by zatrzymać lidera Wenezueli oraz jego żonę. Oboje usłyszeli ciężkie zarzuty dotyczące handlu narkotykami i terroryzmu.