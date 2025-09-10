Duża część Berlina bez prądu. Wszystko wskazuje na atak

A przynajmniej wszystko wskazuje na atak. Mowa tu o podpaleniu dwóch słupów energetycznych, które zasilały południowo-wschodnią część miasta. W efekcie w rejonie tym o godzinie 3:30 zgasły wszystkie światła. Strażacy potrzebowali ponad godziny, aby uporać się z płomieniami, co może wskazywać na zastosowanie środka łatwopalnego do wzniecenia pożaru.

Blackout w Berlinie

Bez prądu znalazło się ponad 43 000 domów i mieszkań, 3 000 firm, a także budynki pożytku publicznego, jak szkoły, czy urzędy. Zgasły także latarnie i sygnalizacja świetlna, oraz przestały jeździć tramwaje. Wysiadły także telefony, w tym komórkowe, które były jedynie w zasięgu lokalnych nadajników, przez co dodzwonienie się na numery alarmowe przestało być możliwe.