Donald Tusk zwołał pilną konferencję. Chodzi o cyberataki na energetykę

Już wczoraj pisaliśmy o tym, że minister cyfryzacji przyznał, iż Polska była o krok od blackoutu. Nie chodziło jednak o zbyt wysokie obciążenie sieci, a o cyberataki na naszą infrastrukturę energetyczną. Problem w tym, że te wcale nie ustały. W związku z tym Donald Tusk zwołał pilną naradę.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:12
Cyberataki na energetykę w Polsce. Nie grozi nam blackout

Źródło cyberataków jest rzecz jasna dobrze znane. Jak otwarcie przyznał w rozmowie z RMF FM Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji:

Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z rosyjskim sabotażem, bo to trzeba nazywać po imieniu, który miał zdestabilizować sytuację w Polsce.

Dziś rano Donald Tusk ogłosił, że trwa pilna narada dotycząca tego problemu.

Donald Tusk podkreśla, że nie istniało zagrożenie dotyczące infrastruktury krytycznej, czyli samej sieci przesyłowej. Nie groził nam także blackout. Same ataki były bardzo punktowe. Zaatakowane zostały jednak dwie elektrociepłownie. Udało się jednak uchronić przed cyberagresją, a same ataki nie odniosły żadnych realnych konsekwencji. Mimo to były one dobrze przygotowane. Zdaniem Donalda Tuska, gdyby atak się powiódł, to nawet 500 tysięcy osób byłoby pozbawionych ciepła. 

Przy okazji Premier otwarcie mówi, że grupy te były powiązane z Rosją, która nazwał państwem otwarcie wrogim. Podkreśla także, że w razie przyszłych ataków systemy ochronne powinny zadziałać. 

Dodatkowo Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy dotyczącej cyberbezpieczeństwa, która ma podnieść bezpieczeństwo infrastruktury przed atakami z wewnątrz, jak i zewnątrz. Dodatkowo ministrowie mają dziś spotkać się w tej sprawie z Prezydentem.

Warto tu podkreślić, że nie do końca pokrywa się to ze słowami ministra Gawkowskiego, który w rozmowie z RMF24, otwarcie mówił o tym, że Polska była na skraju blackoutu:

Polska mierzyła się wówczas z najpoważniejszym atakiem na infrastrukturę energetyczną, który miał na celu wyłączenie prądu obywatelom pod koniec grudnia". Mieliśmy do czynienia z sabotażem ze strony rosyjskiej. Cyfrowe czołgi już tu są. Byliśmy blisko blackoutu.

