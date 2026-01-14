Wiadomości

Minister bez ogródek: Polska była o krok od blackoutu

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przyznał, że pod koniec 2025 roku Polska była bardzo blisko blackoutu. Udało się go uniknąć dzięki polskim służbom i instytucjom.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:22
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Minister bez ogródek: Polska była o krok od blackoutu

W zeszłym roku Hiszpania, Portugalia, Andora oraz część Francji mierzyły się z tzw. blackoutem. Przez kilkanaście godzin nie było prądu. To sparaliżowało ruch uliczny, samoloty, produkcję przemysłową, a szpitale musiały przełączyć się na zasilanie awaryjne. Okazuje się, że to samo groziło Polsce pod koniec 2025 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Blackout w Polsce

Krzysztof Gawkowski był gościem radia RMF FM. W trakcie rozmowy przyznał, że Polska była bardzo blisko blackoutu pod koniec 2025 roku. Za atak na naszą infrastrukturę energetyczną miała odpowiadać Rosja.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Zasilacz UPS APC Back BX500MI 500VA 300W
Zasilacz UPS APC Back BX500MI 500VA 300W
0 zł
345 zł - najniższa cena
Kup teraz 345 zł
Zasilacz UPS GREENCELL UPSLP700 1000VA 700W
Zasilacz UPS GREENCELL UPSLP700 1000VA 700W
0 zł
720.65 zł - najniższa cena
Kup teraz 720.65 zł
Zasilacz UPS QOLTEC 53982 6000VA 4800W
Zasilacz UPS QOLTEC 53982 6000VA 4800W
0 zł
3199 zł - najniższa cena
Kup teraz 3199 zł
Advertisement

Polska mierzyła się wówczas z najpoważniejszym atakiem na infrastrukturę energetyczną, który miał na celu wyłączenie prądu obywatelom pod koniec grudnia". Mieliśmy do czynienia z sabotażem ze strony rosyjskiej. Cyfrowe czołgi już tu są. Byliśmy blisko blackoutu.

powiedział minister.

Obiektem ataku była jedna elektrociepłownia oraz wiele pojedynczych źródeł OZE w całym kraju. Sytuację na szczęście udało się opanować, dzięki — jak podkreśla szef resortu cyfryzacji — działaniom polskich służb oraz instytucji. Minister podkreślał, że nie ma powodu do paniki, bo jesteśmy dobrze na takie sytuacje przygotowani.

Image
telepolis
blackout Krzysztof Gawkowski Ministerstwo Cyfryzaji Blackout w Polsce
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: RMF FM