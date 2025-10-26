Chińska Nexteria ignoruje nakazy z Holandii. Wiceszef firmy zostaje

Wiadomości

Chiny ignorują holenderski nakaz wyrzucenia z firmy Johna Changa, który jest wicedyrektorem Nexperii. To kolejna odsłona konfliktu o firmę z sektora układów.



Nexperia była częścią holenderskiego NXP Semiconductors, ale została z niego wydzielona. W 2019 Nexperię kupił chiński Wingtech Technology. Nexperia jest dość typową firmą, czyli w Europie ma centra rozwojowe a w Azji (w Chinach czy Malezji) swoje fabryki. Niedawno jednak Holandia postanowiła przejąć własność nad firmą powołując się na ustawy o bezpieczeństwie państwa.