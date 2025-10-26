Sprzęt

Słuchawki Oppo Enco X3s po cichu debiutują

Oppo po cichu wprowadza na rynek swoje słuchawki bezprzewodowe Oppo Enco X3s. Na pierwszy ogień idzie Singapur.

Michał Świech (Isand)
08:42
Słuchawki Oppo Enco X3s po cichu debiutują

Niektóre produkty pojawiają się w wielkim blasku fleszy, inne po prostu pojawiają się na stronie sklepu internetowego. Słuchawki Oppo Enxo X3s nie zadebiutowały może w całkowitej ciszy, ale nikt o nich nie krzyczał. Raczej mówił szeptem. Pete Lau będący członkiem zarządu Oppo i współzałożycielem OnePlusa opublikował wpis na Twitterze...znaczy Iksie.

Oppo Enco X3s debiutują po cichu. Najpierw Singapur

Nowe słuchawki pojawiły się na początku w Singapurze i obecnie trwa krótka przedsprzedaż. Już 28 października rozpocznie się normalna sprzedaż.  To niemal dokładnie rok po premierze Oppo Enco X3. Nowy produkt może się pochwalić aktywną redukcją szumów o 50 decybeli czy odtwarzaniem do 45 godzin. Klienci otrzymają także ochronę przed pyłem i wodą na poziomie IP5. Akumulator będzie można naładować w technologii 10 W. 

Oppo Enco X3s są dostępne wyłącznie w kolorze białym i kosztują 139 dolarów singapurskich. To około 530 złotych. Na pewno nowe słuchawki pojawią się też w Indiach. Nie wiemy jeszcze w jakich innych krajach chińska marka planuje pokazać nowe słuchawki.

