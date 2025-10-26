Słuchawki Oppo Enco X3s po cichu debiutują

Niektóre produkty pojawiają się w wielkim blasku fleszy, inne po prostu pojawiają się na stronie sklepu internetowego. Słuchawki Oppo Enxo X3s nie zadebiutowały może w całkowitej ciszy, ale nikt o nich nie krzyczał. Raczej mówił szeptem. Pete Lau będący członkiem zarządu Oppo i współzałożycielem OnePlusa opublikował wpis na Twitterze...znaczy Iksie.

Oppo Enco X3s debiutują po cichu. Najpierw Singapur

Nowe słuchawki pojawiły się na początku w Singapurze i obecnie trwa krótka przedsprzedaż. Już 28 października rozpocznie się normalna sprzedaż. To niemal dokładnie rok po premierze Oppo Enco X3. Nowy produkt może się pochwalić aktywną redukcją szumów o 50 decybeli czy odtwarzaniem do 45 godzin. Klienci otrzymają także ochronę przed pyłem i wodą na poziomie IP5. Akumulator będzie można naładować w technologii 10 W.