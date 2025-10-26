Honor 500 z certyfikacją. Wiemy coraz więcej

Tuż po premierze flagowców z serii Magic 8 Honor skupia się na średniakach. Reprezentant tej półki Honor 500 pojawi się w grudniu. To odrobinę później niż pierwotnie podejrzewaliśmy mówiąc o drugiej połowie listopada. Wygląda na to, że chińska marka chce celować na grudniowy szczyt zakupowy. Wiadomo, że najgłośniej o produkcie jest tuż po premierze.

Honor 500 już niedługo. Co pokaże?

Nadchodzący smartfon póki co przeszedł certyfikację chińskiej agencji 3C. Możemy być zatem pewni przewodowego szybkiego ładowania 80 W. Niestety nie znamy jeszcze konkretnej pojemności akumulatora nowego modelu. Dotychczasowe doniesienia mówią jednak, że bateria będzie większa niż przypadku poprzednika. Honor 400 miał w Chinach 7200 mAh, ale w Polsce tylko 5300 mAh. Z naszego punktu widzenia o wiele ważniejsze jest to, żeby Honor zaprezentował u ans ten sam model co w Chinach, a nie gorszy.