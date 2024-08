Wydanie tych 9 złotych doprowadzi cię do zguby

Cyberprzestępcy znów wyszli na żer i chcą upolować jak najwięcej naiwnych dusz. Tym razem, atak został skierowany nie tylko w kierunku łowców promocji, ale także do użytkowników Facebooka.

Pudełko stylowych ubrań za jedyne 9 złotych

Oszuści zamieszczają na Facebooku reklamy w imieniu sklepu Shein. Reklama zawiera propozycję nie do odrzucenia. Za jedyne 9 zł, użytkownik może stać się szczęśliwym posiadaczem całego pudełka modnych ubrań. I to bez wychodzenia z domu, bez tracenia czasu na stanie w kolejkach. To promocja która obiecuje pudełko stylowych zestawów, w których z pewnością poczujemy się świetnie. To rozwiązanie idealne dla tych, którzy żyją w ciągłym pośpiechu i nie mają wystarczającego czasu na zakupy. Brzmi zbyt idealnie? Tak, sam fakt obiecywania czegoś bez wysiłku już powinno wzbudzić nasze podejrzenia.

Ci, którzy chcą skorzystać z superoferty i zdobyć cenne pudełko ze stylowymi ciuchami zostają przekierowani na stronę płatności. Wszystko jest bardzo proste w obsłudze. Mamy do wypełnienia nieskomplikowany formularz, gdzie zostawimy dane naszej karty. Wszystkie one wpadną w ręce oszustów.

Bądźcie zatem ostrożni i nie dajcie się okraść. Atrakcyjna promocja i szybkość działania może uśpić na chwilę czujność każdego z nas.

Źródło zdjęć: Natee Meepian / Shutterstock.com

Źródło tekstu: CSIRT KNF