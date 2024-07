Zastrzegasz PESEL? Ważne informacje. Warto o tym wiedzieć

Ministerstwo wyjaśnia, dlaczego półgodzinne i dwunastogodzinne przerwy są niezbędne dla bezpieczeństwa naszych danych osobowych. Historie Ani i Marcina mają pomóc w zrozumieniu, jak te środki zapobiegają nadużyciom i chronią przed oszustwami.

W dobie powszechnej cyfryzacji oraz rosnącego ryzyka związanego z kradzieżą tożsamości, zastrzeganie numeru PESEL staje się coraz bardziej popularne. Usługa "Zastrzeż PESEL" pozwala obywatelom na szybkie zarządzanie statusem tego numeru za pomocą aplikacji mObywatel, oferując między innymi takie opcje, jak:

bezterminowe cofnięcie zastrzeżenia,

czasowe cofnięcie zastrzeżenia.

Bezterminowe cofnięcie zastrzeżenia oznacza, że numer PESEL nie będzie chroniony do momentu ponownego zastrzeżenia przez użytkownika. Z kolei czasowe cofnięcie pozwala na wskazanie konkretnego dnia i godziny, kiedy PESEL zostanie automatycznie ponownie zastrzeżony. Ta funkcja jest szczególnie przydatna, ponieważ eliminuje konieczność pamiętania o ponownym włączeniu ochrony.

Przerwy w zmianie statusu – dlaczego są ważne?

Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśniło, dlaczego ważne są przerwy między kolejnymi zmianami zastrzeżenia numeru PESEL. Posłużono się w tym celu historiami Ani i Marcina. To małżeństwo, które zdecydowało się zastrzec swoje numery PESEL. Pewnego dnia Ania musiała szybko cofnąć zastrzeżenie, aby kupić telewizor na raty. Z kolei Marcin chciał wypłacić dużą sumę z banku. Oto, jak to się wszystko potoczyło.

Przerwa półgodzinna. Historia Ani

Ania, jedna z użytkowniczek usługi, musiała szybko cofnąć zastrzeżenie PESEL, aby zakupić nowy telewizor na raty. Po dokonaniu zakupu okazało się, że musi odczekać 30 minut przed ponownym zastrzeżeniem numeru. Taka przerwa jest kluczowa dla zapewnienia sprawności systemu i minimalizacji ryzyka nadużyć. Gdyby każda instytucja musiała natychmiast aktualizować dane, mogłoby to prowadzić do błędów i zagrożeń dla bezpieczeństwa danych. Przerwa ta pozwala na odpowiednie zaktualizowanie statusu i zabezpieczenie przed potencjalnymi oszustwami.

Przerwa dwunastogodzinna. Historia Marcina

Marcin, który zapomniał o zastrzeżeniu swojego numeru PESEL, chciał wypłacić dużą sumę pieniędzy z banku. Bank poinformował go, że musi poczekać 12 godzin na wypłatę. To zabezpieczenie przed oszustwami, takimi jak metoda "na wnuczka" czy "na policjanta", jest niezmiernie ważne. Przerwa ta daje bankowi czas na dokładne sprawdzenie transakcji, a klientowi na potwierdzenie, że decyzja jest przemyślana. W ten sposób nasze finanse są lepiej chronione.

Znaczenie przerw w kontekście bezpieczeństwa

Resort cyfryzacji wyjaśnia, że przerwy w zmianie statusu zastrzeżenia PESEL mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa danych osobowych i ochrony przed nadużyciami. Dzięki nim użytkownicy mają być pewni, że każda zmiana jest dokładnie przemyślana i że ich dane są właściwie chronione. Te mechanizmy bezpieczeństwa pomagają w utrzymaniu nowoczesnego i bezpiecznego systemu cyfrowych usług, który jest zarówno prosty, jak i dostępny dla wszystkich obywateli.

Dzięki takim inicjatywom, jak "Zastrzeż PESEL", Polska dąży do stworzenia środowiska, w którym cyfrowe usługi są bezpieczne i łatwe w użyciu. Ma to się przyczynić do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa życia obywateli.

