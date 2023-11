Pułapka na Polaka. Znów SMS, ale inny niż zazwyczaj

CERT Poczta Polska ostrzega przed kolejną kampanią phishingową. Przestępcy udają w niej narodowego operatora pocztowego i informują o rzekomych problemach z dostarczeniem przesyłki. Jeden klik i można sporo stracić.

Nowa kampania phisingowa, o której informuje CERT Poczta Polska, polega na rozsyłaniu wiadomości SMS, w których oszuści podszywają się pod naszego narodowego operatora pocztowego i informują o niemożliwości dostarczenia przesyłki z powodu błędnego adresu. By temu "zaradzić", należy kliknąć w link w wiadomości, który prowadzi do spreparowanej strony, za pomocą której przestępcy mogą zainfekować nasze urządzenie czy nawet okraść nas z pieniędzy.

Nie obyło się jednak bez błędów ze strony oszustów. Phishingowe wiadomości rozsyłane są bowiem z brytyjskich (numer kierunkowy +44) oraz tajlandzkich (kierunkowy +66) numerów telefonu.

Poczta Polska przypomina przy tej okazji, że prawidłowy adres strony operatora to https://www.poczta-polska.pl, natomiast adres do śledzenia przesyłek wygląda tak: https://emonitoring.poczta-polska.pl/.

Nie daj się oszukać!

Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo w cyberświecie, warto się stosować do wymienionych niżej prostych zasad:

nie otwieraj podejrzanych linków, szczególnie od nieznajomych,

uważaj na wszelkiego rodzaju "okazje" w sieci,

weryfikuj autentyczność otrzymanej prośby czy informacji.

Jeśli stałeś się ofiarą ataku, jak najszybciej zgłoś to do swojego banku i do organów ścigania. Sprawy związane z Pocztą Polską (np. wykorzystujące logo Poczty) można również zgłaszać do CERT Poczta Polska (pracuje całodobowo), wysyłając wiadomość e-mail na adres incydent@poczta-polska.pl.

Źródło zdjęć: Bartłomiej Grzankowski / Telepolis.pl, Poczta Polska

Źródło tekstu: Poczta Polska