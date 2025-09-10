Operator z Wielkopolski z największą aktualizacją oferty telewizyjnej
Od 1 października 2025 roku oferta Telewizji Cyfrowej i Telewizji MeeVu operatora ASTA-NET znacząco się powiększy, o ponad 20 kanałów.
ASTA-NET, operator telekomunikacyjny działający na terenie północnej Wielkopolski i Pomorza Zachodniego, zapowiada zwiększenie oferty telewizyjnej. Do ramówki trafi ponad 20 nowych, starannie wyselekcjonowanych kanałów – od hitowych stacji dokumentalnych i true crime, przez kino i seriale, po sport, rozrywkę, programy dla dzieci i seniorów.
Już za trzy tygodnie, 1 października, widzowie Telewizji Cyfrowej i Telewizji MeeVu dostępnych w ofercie ASTA-NET zyskają dostęp do nowych kanałów. Wśród nich znalazły się m.in.:
- History Channel – od pięciu miesięcy nieprzerwanie numer 1 wśród płatnych kanałów dokumentalnych, w czołówce od początku roku.
- Crime+Investigation Polsat – od stycznia lider w kategorii true crime w Polsce.
- Kabaret.tv – solidna dawka humoru i rozrywki na najwyższym poziomie.
- Novela TV, Polsat Film 2 – mocne wzmocnienie oferty filmowej i serialowej.
- TVP Nauka, Nat Geo People, Water Planet – programy edukacyjne i popularnonaukowe dla ciekawych świata.
- FightTime, Golf Channel – nowości dla fanów sportu.
- Cartoonito, Alfa TVP, Junior Channel, Duck TV Plus, TinyTeen, LingoToons, LangLab – kanały dla dzieci w różnym wieku.
- Szlagier TV, Telewizja TVT, EWTN – propozycje dla seniorów i szerokiego grona odbiorców.
ASTA-NET przekonuje, że nowa oferta to nie tylko więcej kanałów, ale też lepsze dopasowanie treści do potrzeb różnych grup odbiorców. Operator zachwala, że dzięki temu widzowie zyskają większy wybór gatunków, lepsze dopasowanie do wieku i zainteresowań oraz jeszcze więcej kanałów z możliwością cofania programu (Catch-up) i zatrzymywania emisji (Timeshif).
ASTA-NET dostarcza mieszkańcom północnej Wielkopolski i Pomorza Zachodniego internet światłowodowy, telewizję 4K i telefonię komórkową 5G. Infrastruktura operatora obejmuje ponad 150 tys. gospodarstw domowych. Z usług dostawcy korzysta blisko 65 tys. klientów, którzy każdego dnia mogą cieszyć się szybkim internetem, nowoczesną rozrywką w jakości 4K i wygodną łącznością z bliskimi.