Operator z Wielkopolski z największą aktualizacją oferty telewizyjnej

ASTA-NET, operator telekomunikacyjny działający na terenie północnej Wielkopolski i Pomorza Zachodniego, zapowiada zwiększenie oferty telewizyjnej. Do ramówki trafi ponad 20 nowych, starannie wyselekcjonowanych kanałów – od hitowych stacji dokumentalnych i true crime, przez kino i seriale, po sport, rozrywkę, programy dla dzieci i seniorów.

Już za trzy tygodnie, 1 października, widzowie Telewizji Cyfrowej i Telewizji MeeVu dostępnych w ofercie ASTA-NET zyskają dostęp do nowych kanałów. Wśród nich znalazły się m.in.:

History Channel – od pięciu miesięcy nieprzerwanie numer 1 wśród płatnych kanałów dokumentalnych, w czołówce od początku roku.

– od pięciu miesięcy nieprzerwanie numer 1 wśród płatnych kanałów dokumentalnych, w czołówce od początku roku. Crime+Investigation Polsat – od stycznia lider w kategorii true crime w Polsce.

– od stycznia lider w kategorii true crime w Polsce. Kabaret.tv – solidna dawka humoru i rozrywki na najwyższym poziomie.

– solidna dawka humoru i rozrywki na najwyższym poziomie. Novela TV, Polsat Film 2 – mocne wzmocnienie oferty filmowej i serialowej.

– mocne wzmocnienie oferty filmowej i serialowej. TVP Nauka, Nat Geo People, Water Planet – programy edukacyjne i popularnonaukowe dla ciekawych świata.

– programy edukacyjne i popularnonaukowe dla ciekawych świata. FightTime, Golf Channel – nowości dla fanów sportu.

– nowości dla fanów sportu. Cartoonito, Alfa TVP, Junior Channel, Duck TV Plus, TinyTeen, LingoToons, LangLab – kanały dla dzieci w różnym wieku.

– kanały dla dzieci w różnym wieku. Szlagier TV, Telewizja TVT, EWTN – propozycje dla seniorów i szerokiego grona odbiorców.

ASTA-NET przekonuje, że nowa oferta to nie tylko więcej kanałów, ale też lepsze dopasowanie treści do potrzeb różnych grup odbiorców. Operator zachwala, że dzięki temu widzowie zyskają większy wybór gatunków, lepsze dopasowanie do wieku i zainteresowań oraz jeszcze więcej kanałów z możliwością cofania programu (Catch-up) i zatrzymywania emisji (Timeshif).