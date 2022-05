Żabka poskąpi żappsów. Nie opłaca się często chodzić

Aplikacja mobilna żappka cieszy się niezmienną popularnością, co zawdzięcza głównie możliwości zbierania punktów za zakupy – żappsów. Najnowsza aktualizacja regulaminu aplikacji nie ucieszy jednak klientów sklepu.

W e-mailach rozsyłanych do klientów sieć Żabka poinformowała o zmianach w regulaminie aplikacji mobilnej żappka oraz polityce prywatności sklepów Nano. Nowe zasady będą obowiązywać od 1 czerwca 2022 roku. Jedna z nich sprawia, że klientom sieci nie będzie się opłacało często chodzić na zakupy.

Żabka – mniej żappsów od 1 czerwca

Z komunikatu rozsyłanego przez Żabkę wynika, że sieć planuje obniżyć maksymalny limit dziennego przyznawania żappsów z 10 zakupów na 4 zakupy. I rzeczywiście, w punkcie 6.8 regulaminu, który omawia limity w programie żappsów, od 1 czerwca obowiązywać będzie zastrzeżenie:

Jednego dnia Uczestnik może otrzymać Żappsy za maksymalnie 4 zakupów w Sklepach lub w Automatach sprzedających (za odrębny zakup uznaje się zakup udokumentowany na osobnym paragonie fiskalnym lub e-paragonie).

O ile trudno sobie wyobrazić, że klienci tak często chodzili do sklepu, by mogli w pełni wykorzystać dotychczasowy limit 10 zakupów, to więcej niż cztery wizyty są jak najbardziej możliwe. Teraz jednak nie będzie to punktowane żappsami.

W komunikacie Żabka poinformowała też o formalnych zmianach dotyczących ankiet dla użytkowników aplikacji i klientów sklepów Nano, ponadto zostały dodane postanowienia dotyczące chatbota, które jednak nie wpływają na komfort korzystania z aplikacji.

Kolejna zmiana może zainteresować klientów sklepów Nano. Zmianie uległ okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego w tych obiektach z 3 miesięcy na 2 tygodnie. Nagrania te są gromadzone na potrzeby rozliczenia i udokumentowania sprzedaży oraz rozpatrywania reklamacji. Regulamin zastrzega jednak, że okres przetwarzania danych może być przedłużony na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

Nowy regulamin dostępny jest pod tym adresem: https://zappka.app/regulamin-programu-zappka-31-05-2022.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Żabka