Żappka ma nową funkcję. Może Ci się spodobać

Żappka cieszy się ogromnym zainteresowaniem użytkowników – od momentu jej wprowadzenia aplikację pobrało już ponad 8 mln osób. To jeden z lepszych wyników na polskim rynku. Staramy się, by aplikacja Żappka była pomocna i przyjazna naszym klientom, by stanowiła wsparcie w codziennych, wygodnych zakupach w sklepach naszej sieci. Dlatego też stale ją rozwijamy, dodając nowe funkcjonalności. Właśnie daliśmy naszym klientom, użytkownikom Żappki, możliwość przelewania swoich żappsów na konto znajomych. Zachęcamy do przekazywania sobie żappsów i wymiany ich na atrakcyjne nagrody.