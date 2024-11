WhatsApp wywalił przydatną funkcję. Ale to w sumie dobrze

Od początku tego roku użytkownicy aplikacji WhatsApp cieszyć mogli się wyjątkowo przydatną funkcją filtrów. Teraz nagle WhatsApp postanowił się z niej wycofać, ale nie zostawia miłośników aplikacji na lodzie.

WhatsApp wprowadza nowe listy: rewolucja w organizacji czatów

Na początku roku WhatsApp wprowadził funkcję filtrów czatów, która spotkała się z ogromnym entuzjazmem użytkowników. Filtrowanie umożliwiło szybkie organizowanie i proste wyszukiwanie ważnych dla nas czatów. Teraz WhatsApp idzie o krok dalej, prezentując nową funkcjonalność: listy czatów.

Co to są listy czatów w WhatsApp?

Listy czatów to nowa funkcja, która pozwala użytkownikom tworzyć niestandardowe kategorie, aby lepiej organizować swoje rozmowy. Dzięki listom można łatwo podzielić czaty na różne grupy – na przykład rozmowy rodzinne, kontakty służbowe czy dyskusje w ramach lokalnej społeczności. Taki podział umożliwia błyskawiczny dostęp do kluczowych rozmów i pomaga zachować porządek.

Tworzenie list w aplikacji WhatsApp

Tworzenie list jest bardzo proste. Aby dodać nową listę, wystarczy kliknąć ikonę „+” w pasku filtrów, który znajduje się na górze karty Czaty. Można także edytować istniejące listy, przytrzymując je dłużej, aby wprowadzić zmiany. Ta intuicyjna opcja pozwala dostosować organizację czatów do własnych preferencji, co ułatwia szybkie przełączanie się między różnymi kategoriami rozmów.

Do nowo utworzonych list można dodawać zarówno grupy, jak i czaty indywidualne. Wszystkie stworzone listy są widoczne w pasku filtrowania, co umożliwia szybki dostęp do konkretnych kategorii wiadomości. To świetna sprawa, by oddzielić prywatne konwersacje od tych zawodowych.

Listy w WhatsApp są aktualnie wdrażane falowo na całym świecie, rynek po rynku.

