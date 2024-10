WhatsApp z bardzo przydatną funkcją. Teraz jej nie przegapisz

WhatsApp, dzięki wprowadzeniu nowego skrótu w interfejsie, zwiększył dostępność pewnej bardzo wygodnej funkcji.

WhatsApp wprowadza aktualizację, za aktualizacją. Teraz wprowadza skrót do tworzenia linków do połączeń, także dla użytkowników urządzeń z systemem iOS. Funkcja ta znacznie upraszcza proces generowania i udostępniania linków do połączeń, poprzez zintegrowanie skrótu bezpośrednio z menu załączników czatu. Ci, którzy zainstalują nową aktualizację beta dla iOS 24.21.10.79, będą mieli możliwość eksperymentowania z nowym skrótem.

Funkcja linków do połączeń dostępna będzie w czatach indywidualnych i grupowych.

Jak podaje WABetaInfo, testerzy wersji beta, będą mogli testować nową funkcję bezpośrednio w interfejsie czatu. Funkcja ta jest wyjątkowo elastyczna - umożliwia użytkownikowi generowanie linków, zarówno do połączeń głosowych, jak i wideo. Po utworzeniu linku do połączenia, WhatsApp poprosi użytkownika o udostępnienie go w bezpośrednio trwającej rozmowie. Usprawnia to cały proces i oszczędza czas, bowiem użytkownicy już nie muszą przechodzić do zakładki Połączenia, aby tam utworzyć link.

Możliwość tworzenia linków bezpośrednio w interfejsie, sprawi że funkcja ta będzie bardziej widoczna, a co za tym idzie częściej używana.

Do tej pory była ukryta w zakładce Połączenia i duża część korzystających, mogła nawet nie być świadoma jej istnienia.

Funkcja ta jest już dostępna dla niektórych testerów wersji beta. W najbliższych dniach będzie udostępniana większej liczbie osób.

