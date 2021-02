WhatsApp nie wycofa się ze zmian w polityce prywatności

WhatsApp stał się ostatnio bohaterem dużej afery związanej z prywatnością. Okazuje się, że kierownictwo komunikatora nie zamierza rezygnować ze swojego pomysłu.

WhatsApp to obok TikToka najczęściej pobierana aplikacja w historii. Nie dziwi zatem, że wszelkie duże zmiany w polityce prywatności WhatsAppa stają się od razu przedmiotem dyskusji na całym świecie. Ostatnio WhatsApp planował, że od lutego do Facebooka będzie trafiało o wiele więcej danych niż do tej pory. Nawet numer telefonu i lokalizacja. Facebook nie spodziewał się jednak, że niezadowolenie będzie aż tak duże. Skokowo zaczęła rosnąć popularność alternatywnych komunikatorów, szczególnie tych utożsamianych z bezpieczeństwem, jak Telegram i Signal. W odpowiedzi należący do Facebooka WhatsApp obwieścił, że kontrowersyjne zmiany wejdą w życie jednak dopiero w maju.

Wielu użytkowników miało wtedy nadzieję, że to wstęp do rezygnacji ze zmian. Niestety, WhatsApp przypomniał o sobie na swoim blogu. Przedstawiciele komunikatora przypomnieli, by do maja zapoznać się z nową polityką prywatności. Zapewniają oni, że użytkownicy dostaną dużo czasu na przeczytanie jej postanowień. Jednocześnie WhatsApp planuje lepiej wyjaśnić użytkownikom potrzebę oraz istotę zmian.

Źródło tekstu: Reuters, wł