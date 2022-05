Google Maps zamazało tylko jeden dom na całej ulicy. Powód mrozi krew

Dom na Mapach Google zamazać może sobie każdy, wypełniając odpowiedni formularz, ale w tym przypadku spółka zadecydowała o tym sama. I miała ku temu istotny powód.

Ocenzurowanie własnego domu lub posesji w Mapach Google i Street View nie jest trudne. Wystarczy odnaleźć nieruchomość, po czym wypełnić odpowiedni formularz poprzez opcję Zgłoś problem. Czasem tylko firma z Mountain View zamazuje poszczególne obiekty, choćby wojskowe jak baza sił powietrznych w Ramstein, na własną rękę – ale tym razem nie o tym mowa.

W Cleveland w stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych znajdziemy tajemniczy adres 2207 Seymour Avenue, pod którym figuruje jeszcze bardziej tajemnicza posesja. Istotnie, jest ona całkowicie zamazana, i to nie przez właściciela, lecz samo Google.

Rodzi się pytanie, skąd taka decyzja i czyżby mieszkał tam jakiś ważny oficjel lub celebryta. Otóż nic z tych rzeczy. Prawda jest niestety przykra, a historia niepozornego domku mrozi krew w żyłach.

Jak zauważają dziennikarze serwisu Times Now, blisko dwie dekady temu niniejszy dom zamieszkiwał mężczyzna nazwiskiem Ariel Castro, który porwał trzy kobiety i przez kilka lat przetrzymywał je w niewoli. Ofiary – Amanda Berry, Gina DeJesus oraz Michelle Knight – były zamknięte aż do 6 maja 2013 roku, kiedy to jedna z nich uciekła wraz ze swoją 6-letnią córką.

Zwyrodnialec przyznał się do bagatela 937 zarzutów o gwałt, porwanie i morderstwo kwalifikowane w ramach ugody. Za to wszystko otrzymał dożywocie oraz 1000 lat więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego.

Tymczasem budynek jeszcze w trakcie procesu zrównano z ziemią, ale Google najwyraźniej nie chce, by pozostały po nim jakiekolwiek ślady. Nie daj Boże stałby się obiektem kultu innych szaleńców.

Źródło zdjęć: Google Maps

Źródło tekstu: Times Now, oprac. własne