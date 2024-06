Nowość w Portfelu Google. Podczas wakacji chętnie skorzystasz

Portfel Google znów nas zaskakuje i to bardzo pozytywnie. Niewielki dodatek, a będzie w stanie poprawić nasz komfort życia i ułatwić wypoczynek. Przyda się zwłaszcza podczas urlopu.

Portfel Google z kolejną nowością

Portfel Google to bardzo przydatna aplikacja. Wszelkie nowości witane są ze sporym entuzjazmem przez użytkowników. Właśnie dodano do niego bardzo przydatną funkcję, która przyda się zwłaszcza podczas wakacyjnych wyjazdów, ale nie tylko. Dla osób, które często nocują w hotelach może być wręcz nieoceniona.

Niewielka zmiana, ale wielki komfort

Dodatek jest niewielki, ale wydaje nam się, że bardzo praktyczny. Nowa funkcja Portfela Google dotyczy kluczy hotelowych. Ułatwi to z pewnością życie wielu podróżnych. Użytkownicy będą mieli możliwość zapisywania i używania kluczy hotelowych na swoim telefonie. Dzięki zapisanym w formie cyfrowej kluczach, będzie można z łatwością uzyskać dostęp do swojego pokoju oraz innych, zabezpieczonych miejsc takich jak, furtka na plażę, siłownia oraz winda.

Jak dodać klucz hotelowy do portfela?

Aby dodać klucz hotelowy do Portfela Google należy otworzyć stronę internetową, aplikację lub wiadomość od hotelu, w którym dokonano rezerwacji. Następnie dodać za pomocą przycisku "Dodaj do Portfela Google". W większości przypadków, będzie trzeba zalogować się na stronie hotelu. Przycisk ten będzie można znaleźć na stronie z potwierdzeniem rezerwacji. W przypadku problemów, należy skontaktować się z hotelem, aby upewnić się czy korzystają już z tej funkcji.

Klucz w Portfelu Google działa tak samo jak karta do pokoju. Wystarczy przytrzymać go w pobliżu klamki drzwi. W niektórych hotelach telefon musi być odblokowany, w innych zadziała automatycznie bez konieczności odblokowywania urządzenia.

Aby skorzystać z tej funkcji musimy mieć aktywne Bluetooth, a telefon musi obsługiwać technologię NFC.

Portfel Google to nic innego, jak dawna aplikacja Google Pay. Dzięki wielu aktualizacjom, staje się on coraz bardziej bezpieczny. Służy on nie tylko do płatności mobilnych, ale także do przechowywania wszelkiej maści biletów.

