Hit Spotify już w Polsce. Jak z niego korzystać?

Spotify postanowił wprowadzić do Polski funkcję, która była najczęściej udostępnianą na platformie wśród personalizowanych treści. Od dziś możemy i my się nią cieszyć.

Spotify z nową funkcją w Polsce

Spotify to lubiana przez Polaków aplikacja do słuchania muzyki. Cieszy nas zatem fakt, że funkcja, która do tej pory była dostępna tylko na wybranych rynkach, w końcu trafiła i do nas. Od teraz wszyscy polscy słuchacze będą mogli cieszyć się nowymi możliwościami. O co konkretnie chodzi?

Daylist, bo o niej mowa to nic innego jak playlista, która dopasowuje się do obecnego nastroju słuchacza. To spersonalizowana lista utworów, która zmienia się w ciągu dnia. Znajdziemy tu, w zależności od preferencji danego melomana, energetyzujące rytmy na senne poranki, spokojne brzmienia na czas pracy oraz nieco bardziej zwariowane utwory na wieczoroww wypad z przyjaciółmi. Odnośnie daylisty, właściwie nie istnieją żadne sztywne reguły. W przypadku każdego użytkownika, lista ta będzie inna. I o to właściwie chodzi. O gustach się nie dyskutuje, a muzyki warto słuchać zawsze i wszędzie, gdyż łagodzi obyczaje.

Daylist - tu nie ma nudy

Daylist zmienia się kilka razy dziennie, zatem warto zaglądać do niej kilka razy w ciągu dnia. Dostaniemy także informację, o której nastąpi zmiana dedykowanych treści. Aplikacja wyjaśnia też skąd pochodzą inspiracje i na jakiej podstawie dokonano wyboru takich, a nie innych utworów na liście.

Daylist był do tej pory dostępny w 65 krajach i cieszył się niezwykłą popularnością. Dostępna w 14 językach, w tym polskim. Według danych Spotify, w USA po premierze aż 70% użytkowników zaczęło korzystać z tej funkcji.

