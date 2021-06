YouTube eksperymentuje z komentarzami, żebyśmy nie mogli nic obejrzeć w spokoju

YouTube to miejsce pełne wspaniałych filmów, wiedzy i sztuki, ale korzystając z tych zasobów, trzeba uważnie omijać gejzery patologii. W aplikacji dla Androida będzie to coraz trudniejsze. Komentarze pokażą się nawet w trybie pełnoekranowym.

Często oglądam filmy na telefonie i mam do tego dwa powody. Po pierwsze, mogę sobie iść, gdzie chcę. Nawet do łazienki (norma IP68 robi swoje). Po drugie, aplikacja mobilna nie eksponuje zbytnio tego, co sądzą o filmach inni internauci i czego bardzo chętnie unikam. YouTube służy mi do oglądania filmów, nie do czytania opinii upustów frustracji innych użytkowników platformy. Sielanka niedługo się skończy.

Niektórzy użytkownicy YouTube'a na Androidzie zauważyli, że pojawił się u nich panel boczny, pozwalający oglądać film i komentarze jednocześnie. Komentarze są widoczne od razu po przejściu do trybu pełnoekranowego, zupełnie jakby były równie ważne, co włączony film. Oczywiście można je przeciągnąć na dół i schować, ale niesmak pozostaje. Android Police pokazuje, jak wygląda ta funkcja:

Serio. Jeśli coś mi strzeli do głowy, by poczytać komentarze, mogę po prostu obrócić telefon do pionu. Może na tabletach ta funkcja ma więcej sensu? Na telefonie komentarze na pewno nie powinny być widoczne od razu po przejściu do trybu pełnoekranowego w poziomie.

Mam nadzieję, że to tylko eksperyment i docelowo będzie można ten panel globalnie wyłączyć. Zresztą życzyłabym sobie tego też przy czacie na żywo – i tak go wyłączam za każdym razem, gdy oglądam transmisję na żywo.

Zobacz: YouTube testuje praktyczną zmianę: widok kanału w miejscu na komentarze

YouTube z komentarzami jak SoundCloud

Niedawno pisałam o jeszcze jednej zmianie w komentarzach na YouTubie. Google postanowił skopiować najfajniejszą funkcję SoundCloud, czyli komentarze przypisane do konkretnego miejsca na filmie. Ta funkcja jest już testowana. Nie została jednak wprowadzona dla wybranych testerów, a dla wybranych filmów i prawdopodobnie tylko w USA albo w wybranych wersjach aplikacji? W każdym razie nie udało mi się tego zobaczyć na własne oczy.

Po internecie rozchodzi się wieść, że jednym z tych filmów jest recenzja figurki. Ja nie widzę pod nim przypisanych do czasu komentarzy, ale inni mają dowody na ich istnienie. Dajcie znać w komentarzach, jak to wygląda u Was.

Komentarze będą przewijać się podobnie do czatu na żywo, a na osi czasu filmu będzie można zobaczyć miejsca, które wywołały dyskusję, i od razu do nich „przewinąć”. Wygląda to całkiem sprytnie, oby tylko nie przeszkadzało w trybie pełnoekranowym.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Android Police

Źródło tekstu: Android Police, 9to5 Google