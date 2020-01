YouTube testuje praktyczną zmianę: widok kanału w miejscu na komentarze

YouTube testuje ciekawą nowość. W nowej wersji aplikacji użytkownicy podczas oglądania filmu mogą zobaczyć nie tylko komentarze, ale także przejrzeć informacje o kanale każdego z komentujących.

Spokojnie, informacje o kanale nie zastąpią widoku komentarzy pod filmem. Podczas oglądania i śledzenia dyskusji będzie można rozwinąć dodatkowy panel „nad” komentarzami i przyjrzeć się informacjom o autorze wpisu i subskrybować jego kanał.

YouTube nie uważa komentarzy za ważne

YouTube niedawno przesunął komentarze niżej w aplikacji. Pod koniec 2019 roku sekcja komentarzy została przeniesiona poniżej listy proponowanych materiałów. Widać, że nie jest to szczególnie dochodowa treść, a YouTube takich nie lubi.

Redakcja XDA Developers podczas analizy aplikacji YouTube dla Androida w wersji 14.50.53 znalazła nowy element, który może zasłonić komentarze i przy okazji wykorzystać je do odkrywania nowych kanałów. Jeśli podczas oglądania filmu przewiniesz widok aż do komentarzy, aplikacja pokaże dymek „Nowość! Dowiedz się więcej o tym użytkowniku!” (New! Tap to learn more about this user!). Dotknięcie awatara dowolnego komentującego spowoduje „wysunięcie” z dołu ekranu panelu z informacjami o jego kanale.

Dostarczone przez XDA zrzuty ekranu pokazują, jakie informacje o kanałach innych użytkowników będą eksponowane. Po wysunięciu „szuflady” zobaczymy datę dołączenia osoby do YouTube'a, liczbę subskrybentów, treść dostępną na tym kanale oraz przycisk subskrypcji. Jeśli na kanale nie ma żadnych filmów, zobaczymy dostępne na nim komentarze.

W chwili pisania artykułu w mojej aplikacji ta funkcja nie była jeszcze dostępna. Dotknięcie awatara komentującego działa po staremu – zmniejsza oglądany film i prezentuje kanał tej osoby na pełnym ekranie. To oznacza, że nowy widok został wprowadzony tylko dla niektórych użytkowników aplikacji YouTube. Nowość jest testowana i być może nigdy nie trafi do wszystkich zainteresowanych.

Źródło zdjęć: XDA Developers

Źródło tekstu: XDA Developers