Google Maps - nowe aktualizacje pomogą w bezpiecznym przemieszczaniu się

Od początku trwania pandemii Google dodało do Map ponad 250 nowych funkcji. Jednak na tym nie koniec - nadchodzące tygodnie przyniosą dwa nowe, istotne usprawnienia, mające zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników usługi.

Dwa nowe ulepszenia powiązane będą z wprowadzoną w tym roku warstwą Map dotyczącą Covid. Jak chwali się Google, od momentu jej uruchomienia prawie 10 milionów osób uzyskało kluczowe informacje o COVID-19 bezpośrednio z Map Google. Aktualizacja dedykowana urządzeniom mobilnym z Androidem oraz iOS ma za zadanie pokazywać kolejne informacje na ten temat - w tym informować o wszystkich przypadkach wykrytych na wybranym obszarze oraz umożliwiać (poprzez szybkie linki) dostęp do zasobów na temat koronawirusa od władz lokalnych. Ma być to przydatne dla osób wyjeżdżających, chcących zapoznać się z warunkami panującymi w miejscu docelowym.

Druga nowość, jaką zaoferują Mapy Google, to informacje o zatłoczeniach. Będą one aktualizowane w czasie rzeczywistym, co ma umożliwić uniknięcie gęstych skupisk ludzkich. Jak podaje Google: "w telefonach z systemem Android i iOS, będziecie mogli sprawdzić, jak zatłoczony jest nadjeżdżający autobus, pociąg lub linia metra. Będzie to możliwe dzięki informacjom zwrotnym udostępnianym na bieżąco przez użytkowników Map Google z całego świata (gdziekolwiek są dostępne dane)". Wygląda to w ten sposób:

Ponadto Google przeanalizowało zmianę zachowań ludzi przed i w trakcie pandemii. Z badań wynika, że zainteresowanie transportem publicznym spadło o 19%, a zainteresowanie jazdą na rowerze wzrosło w całym kraju o 20%. I jak możemy przeczytać w raporcie:

"W czasie gdy restauracje były otwarte, najchętniej odwiedzano je w soboty wczesnym wieczorem (o godzinie 18), a najrzadziej w poniedziałek. Najmniej oblegane w pierwszy dzień tygodnia były również kawiarnie (między godziną 15 a 17). Za to najwięcej osób decydowało się wpaść na kawę w sobotę o godzinie 12 lub 17, a także w niedzielę między godziną 16 a 18. Także w ostatni dzień tygodnia zaobserwowaliśmy największy ruch w parkach (około godz. 16), a najmniejszy we wtorki z samego rana (o godzinie 6!). W sklepach spożywczych najmniej popularna godzina wizyt to 7 rano w poniedziałki. Najwięcej osób znajduje się w nich piątek między godziną 16 a 17 oraz w sobotę o 12. W aptekach najluźniej jest w poniedziałek rano (o godzinie 9), z kolei największy ruch odnotowano w piątki o godzinie 11 i 15. "

I na koniec garść ciekawostek - w maju w Warszawie wzrosła o 75% (w porównaniu z analogicznym okresem przed pandemią) liczba wyszukiwań sklepów z akcesoriami dla domu i ogrodu. W skali całego kraju najpopularniejsze wyszukiwania związane z jedzeniem to: kawiarnia, kebab, śniadanie, ramen, kuchnia włoska, kuchnia gruzińska, kuchnia indyjska, kuchnia azjatycka, kuchnia tajska oraz kuchnia chińska.