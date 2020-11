Gmail wkrótce stanie się bardziej inteligentny. Czyli?

Google wkrótce wprowadzi do poczty Gmail inteligentne zarządzanie. Ma ono na celu automatyzację niektórych procesów, zachowanie porządku w korespondencji oraz zagwarantowanie większej prywatności.

Jak podaje Google, jego celem jest zapewnienie komfortowego korzystania ze skrzynki e-mail zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Dotyczy to również zwiększenia poziomu prywatności oraz bezpieczeństwa danych. Dlatego do istniejących opcji i ustawień zostanie dołączony szereg nowych, umożliwiających łatwe filtrowanie treści oraz pomagających w trakcie samego pisania wiadomości (np. poprzez przewidywanie, co użytkoniwk chce napisać i podsuwanie mu właściwego słowa). A więc - automatyczne dzielnie otrzymywanych maili na kategorie będzie można w dowolnej chwili wyłączyć. W funkcjach "smart" pojawią się takie dodatki, jak przypominanie o rezerwacjach (w połączeniu z Mapami Google), przypominanie o płatnościach przy wykorzystaniu Asystenta Google, a także nowe możliwości Smart Compose.

Niektóre z opcji są już znane, jednak zmieni się sposób, w jaki można je włączać i wyłączać - wszystko będzie dokładniej opisane i wyjaśnione. Jeśli chodzi o zwiększenie prywatności, Google zarzeka się, że nie będzie wykorzystywać żądnych informacji z Gmaila w celu personalizowanie reklam. Można będzie także wyłączyć wszystkie smart-funkcje, co nie wpłynie na korzystania z Gmaila oraz innych produktów Google. Podsumowując - rewolucji nie ma, a zmiany będą średnio widoczne dla przeciętnego użytkownika.

