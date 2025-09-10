Wiadomości

Amazon wprowadza ograniczenia. Koniec z takimi zakupami

Od 1 października Amazon wprowadza ograniczenia dla swoich klientów. Znika jeden z programów, który był dużym ułatwieniem.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:01
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Amazon wprowadza ograniczenia. Koniec z takimi zakupami

Amazon poinformował, że od 1 października 2025 roku zniknie możliwość współdzielenia konta z osobami spoza jednego gospodarstwa domowego. To uniemożliwi wielu osobom korzystanie z darmowych dostaw w ramach programu Prime.

Dalsza część tekstu pod wideo

Amazon jak Netflix

Tym samym Amazon całkowicie rezygnuje z programu Prime Invitee, który co prawda działał od 2009 roku, ale już w 2015 roku zamknięto możliwość nowych rejestracji. Pomimo tego w samych Stanach Zjednoczonych korzystało z niego kilkaset tysięcy osób. Teraz stracą taką możliwość.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon BLACKVIEW BV6200 Plus 8/256GB 6.56" 90Hz Pomarańczowy
Smartfon BLACKVIEW BV6200 Plus 8/256GB 6.56" 90Hz Pomarańczowy
0 zł
799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 799.99 zł
Smartfon OPPO A5M 8/256GB 6.67" 90Hz Fioletowy
Smartfon OPPO A5M 8/256GB 6.67" 90Hz Fioletowy
0 zł
749 zł - najniższa cena
Kup teraz 749 zł
Smartfon HONOR 400 Lite 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Szary
Smartfon HONOR 400 Lite 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Szary
0 zł
1099 zł - najniższa cena
Kup teraz 1099 zł
Advertisement

Amazon podkreśla, że klienci wciąż mogą korzystać z pakietu Prime Family, który również pozwala na dzielenie się kontem i związanymi z tym benefitami, ale w ramach jednego gospodarstwa domowego. Tym samym Amazon wprowadza podobną politykę jak Netflix oraz inne serwisy streamingowe, które intensywnie walczą ze współdzieleniem kont.

W Polsce Amazon Prime cały czas kosztuje jedyne 49 zł za cały rok lub 10,99 zł miesięcznie. W ramach subskrypcji otrzymujecie między innymi darmowe dostawy z Amazona, jedną darmową subskrypcję na Twitchu co miesiąc, a także darmowe gry, które są regularnie rozdawane przez platformę.

Image
telepolis
amazon amazon prime co daje Amazon Prime Amazon Prime Family
Zródła zdjęć: Bilanol / Shutterstock.com
Źródła tekstu: dlahandlu.pl