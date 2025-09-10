Amazon wprowadza ograniczenia. Koniec z takimi zakupami

Amazon poinformował, że od 1 października 2025 roku zniknie możliwość współdzielenia konta z osobami spoza jednego gospodarstwa domowego. To uniemożliwi wielu osobom korzystanie z darmowych dostaw w ramach programu Prime.

Amazon jak Netflix

Tym samym Amazon całkowicie rezygnuje z programu Prime Invitee, który co prawda działał od 2009 roku, ale już w 2015 roku zamknięto możliwość nowych rejestracji. Pomimo tego w samych Stanach Zjednoczonych korzystało z niego kilkaset tysięcy osób. Teraz stracą taką możliwość.

Amazon podkreśla, że klienci wciąż mogą korzystać z pakietu Prime Family, który również pozwala na dzielenie się kontem i związanymi z tym benefitami, ale w ramach jednego gospodarstwa domowego. Tym samym Amazon wprowadza podobną politykę jak Netflix oraz inne serwisy streamingowe, które intensywnie walczą ze współdzieleniem kont.