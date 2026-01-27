Zmiana na Allegro. Ustaw, a nie będzie pomyłki

Wiadomości

Allegro wprowadza małą, ale w praktyce niezwykle przydatną zmianę. Wystarczy jedno ustawienie, aby uniknąć pomyłki przy zamówieniach.

Zdarza wam się czasami zamawiać coś na Allegro na różne adresy? W moim przypadku odpowiedź jest twierdząca. Czasami zdarza mi się kupować coś dla rodziców z przesyłką bezpośrednio do nich.

Ostatnio właśnie tak zrobiłem i przy kolejnym zamówieniu, już do siebie, zapomniałem zmienić adres. Paczka poleciała do rodziców i musiałem jechać ją odebrać. Nowa zmiana na Allegro pozwoli uniknąć tego typu problemów.

Allegro i adres domyślny

Allegro pozwala w końcu ustawić domyślny adres wysyłki, który będzie zawsze podpowiadany przy zamówieniach. Dla nowych użytkowników automatycznie będzie ustawiony adres, który dodamy do konta jako pierwszy.

A co z osobami, które od lat korzystają z Allegro i mają dodane do konta kilka adresów, z których korzystają zamiennie? W takim wypadku serwis nie ustawi go automatycznie. Musisz zrobić to ręcznie. W tym celu wystarczy przejść do ustawień i w zakładce dane konta zaznaczyć opcję "adres domyślny" przy jednym z zapisanych. Wtedy unikniecie pomyłki, która przytrafiła mi się ostatnio.

telepolis
