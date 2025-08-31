Wiadomości

Czy przysługuje ubezpieczenie zdrowotne? To AI zdecyduje

Pojawił się kontrowersyjny pomysł na zmiany w dostępie do leczenia na ubezpieczenie zdrowotne. W tle pojawia się sztuczna inteligencja.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 18:40
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Czy przysługuje ubezpieczenie zdrowotne? To AI zdecyduje

AI zdecyduje czy komuś przysługuje ubezpieczenie zdrowotne

Donald Trump wprowadza nowy program pilotażowy, który rozpocznie się w 2026 r. w sześciu różnych stanach w USA. Ma on wykorzystać sztuczną inteligencję, która sprawdzi, czy w danej sytuacji pacjenci będą mogli skorzystać z usług w ramach ubezpieczenia zdrowotnego - w tym darmowego Medicare dla osób powyżej 65. roku życia.

Program ma na celu "zapewnić ludziom korzystającym z Medicare bezpieczne, skuteczne i niezbędne usługi zdrowotne", a jednocześnie dostawcy usług medycznych mają w ten sposób zapobiegać niewłaściwemu rozporządzaniu funduszy rządowych finansowanych z podatków.

W praktyce może to doprowadzić do wielu sytuacji spornych, kiedy pacjentom przysługuje opieka zdrowotna, ale w wyniku błędnego działania algorytmu mogą jej nie otrzymać. Komunikat administracji Białego Domu sugeruje, że istnieje wiele usług medycznych podatnych na nadużycia, a inicjatywa ma po prostu zabezpieczyć wykorzystanie rządowych pieniędzy.

Jak podaje jednak New York Times, tego typu algorytmy już wcześniej prowadziły do pozwów, jak również wykorzystanie ich w tym kontekście może przyczynić się do praktyk masowego odmawiania świadczenia usług,  aby rząd mógł przez to uniknąć ponoszenia kosztów.   

telepolis
Donald Trump sztuczna inteligencja zdrowie
Zródła zdjęć: Michail Petrov / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Gizmodo