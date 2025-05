Gigabitowe 5G w sercu budynku. Sukces testów DAS Connect

Odpowiedź na wyzwania nowoczesnej łączności

Rosnące zapotrzebowanie na przepustowość i wyższe częstotliwości sieci mobilnych stawiają coraz większe wyzwania dla zapewnienia optymalnego zasięgu wewnątrz budynków. Odpowiedzią na te potrzeby jest projekt DAS Connect, oparty na innowacyjnym modelu NHIB (Neutral-Host In Building) połączonym z technologią aktywnego systemu DAS (Distributed Antenna System). Ta inicjatywa ma na celu zrewolucjonizowanie dostarczania usług telekomunikacyjnych w obiektach komercyjnych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Podczas testów w Fabryce Norblina, urządzenia stacji bazowych (BTS) operatorów sieci Play i Plus zostały zintegrowane z systemem Active DAS firmy CommScope. Sygnały wprowadzono dwiema metodami: tradycyjnym połączeniem RF oraz nowoczesnym interfejsem cyfrowym, co pozwoliło wyeliminować konieczność instalacji dodatkowych jednostek radiowych (RRU) w Hali Koszyki. Próby te dowiodły możliwości efektywnej współpracy urządzeń różnych producentów oraz współdziałania operatorów w ramach jednej, współdzielonej infrastruktury. System jest również przygotowany do przyłączenia pozostałych zainteresowanych operatorów.

Wyniki przeprowadzonych testów typu "walk-test" (pomiary podczas przemieszczania się po budynku) są imponujące. Osiągnięto szybkość transmisji danych zbliżoną do 1 Gb/s, co potwierdza wysoką wydajność technologii 5G w testowanym modelu. Dodatkowo, sieć charakteryzowała się minimalnymi opóźnieniami, kluczowymi dla nowoczesnych aplikacji. Choć środowisko testowe wymagało od operatorów tymczasowego zastosowania niestandardowej konfiguracji, docelowo, wraz z adaptacją rozwiązań po stronie dostawców, nie będzie to konieczne.

Korzyści dla wszystkich stron

To technologiczne osiągnięcie otwiera nowe perspektywy dla rozwoju sieci mobilnych we wnętrzach. System DAS Connect, oparty na współdzielonej infrastrukturze, eliminuje potrzebę budowania przez każdego operatora dedykowanych instalacji w każdym obiekcie. Przekłada się to na znaczną redukcję kosztów inwestycyjnych i operacyjnych, oszczędność miejsca i energii, a także podniesienie jakości usług dla użytkowników końcowych. Dla właścicieli nieruchomości oznacza to przewagę technologiczną, możliwość wykorzystania innowacyjnych możliwości łącza 5G oraz wizerunek nowoczesnego budynku, skutecznie rozwiązując problem optymalnego zasięgu wszystkich operatorów. Technologia ta umożliwia także precyzyjne wzmocnienie sygnału w wybranych obszarach obiektu.

Realizowane testy stanowią przykład efektywnej współpracy między Neutrał Hostem i operatorami sieci Play oraz Plus, a także właścicielem nieruchomości Hali Koszyki, firmą Globalworth, która umożliwiła realizację tego projektu w prestiżowej lokalizacji. Dzięki tej kooperacji możliwe było osiągnięcie zakładanych wskaźników oraz potwierdzenie gotowości technologii 5G do wdrożeń komercyjnych na szeroką skalę, najlepiej już przy udziale wszystkich operatorów. - Kamil Kobza, odpowiedzialny w Starnet Telecom za rozwój usług komórkowych

Cieszymy się, że nasze doświadczenie we wdrażaniu nowych technologii pozwoliło na realizację tak innowacyjnego projektu, jakim jest koncepcja wykorzystania DAS z BTS Hotelem i Neutral Host. Wierzymy, że to rozwiązanie znacząco zwiększy dostępność sieci 5G / LTE wewnątrz budynków, dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury neutralnego hosta. - Tomasz Błaszczuk, Market Development Director, Vector

Istotną rolę w pomiarach i monitorowaniu sygnału odegrała również firma Notel, jako ekspert w dziedzinie weryfikacji jakości parametrów sieci.

Ewolucja i przyszłość łączności wewnątrzbudynkowej

Przypomnijmy, że już rok temu Starnet Telecom we współpracy z firmą Vector jako pierwsi w Polsce wdrożyli rozwiązanie BTS Hotelu, umożliwiające wzmocnienie sygnału w budynkach bez instalowania tam stacji bazowych operatorów. Obecne testy to kolejny krok w ewolucji tego podejścia. Model Neutral Host in Building (NHIB) centralizuje infrastrukturę operatorów w tzw. BTS Hotelach, a sygnał dystrybuowany jest do budynków (nawet w promieniu do ok. 15 km) systemem Active DAS poprzez sieć światłowodową. Zważywszy na charakterystykę częstotliwości 5G, takie wzmocnienie wewnątrz obiektów staje się koniecznością dla pełnego user experience i otwiera drzwi do cyfrowej transformacji i nieskończonych możliwości innowacji.