Wiadomości

Polski Światłowód Otwarty zwiększa zasięg i pozbywa się miedzi

W lipcu 2025 roku Polski Światłowód Otwarty znacząco powiększył swoją sieć. Do zasięgu FTTH trafiło ponad 14 tysięcy nowych gospodarstw domowych, a kolejne 30 tysięcy objęto modernizacją z HFC.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:25
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Polski Światłowód Otwarty zwiększa zasięg i pozbywa się miedzi

Nowe adresy w dużych i mniejszych miastach

Najwięcej nowych lokalizacji pojawiło się w Łodzi (2794), Wrocławiu (1635) i Warszawie (1430). W sumie PŚO rozszerzył sieć FTTH w 65 miejscowościach, między innymi w Gdańsku, Krakowie, Bydgoszczy, Kielcach, Szczecinie, Lublinie, Zielonej Górze czy Bolesławcu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pełna lista obejmuje zarówno duże aglomeracje, jak i mniejsze miejscowości: Banino, Bąkowo, Bielsko-Biała, Bolesławiec, Borkowo, Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, Chwaszczyno, Czeladź, Częstochowa, Drezdenko, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Głowno, Góra, Grodzisk Wielkopolski, Kielce, Kiełczów, Kołobrzeg, Kostrzyn nad Odrą, Kowale, Kraków, Krasnystaw, Kraśnik, Legnica, Leszno, Leźno, Lublin, Łódź, Malbork, Międzyrzecz, Namysłów, Nowa Sól, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Olsztyn, Ostrów Lubelski, Otomin, Piotrków Trybunalski, Polkowice, Przyjaźń, Puławy, Radom, Rajkowo, Rawicz, Ruda Śląska, Rumia, Rzeszów, Siemianowice Śląskie, Skrzeszewo, Sokołów Podlaski, Stargard, Suwałki, Szczecin, Tczew, Tychy, Wałbrzych, Warszawa, Włodawa, Wrocław, Zarzecze, Zielona Góra, Żukowo.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Router MERCUSYS MB230-4G 2.4 / 5 GHz (DualBand), Gniazdo SIM
Router MERCUSYS MB230-4G 2.4 / 5 GHz (DualBand), Gniazdo SIM
0 zł
234.38 zł - najniższa cena
Kup teraz 234.38 zł
Router TP-LINK Archer NX210 5G 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh, Gniazdo SIM
Router TP-LINK Archer NX210 5G 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh, Gniazdo SIM
0 zł
999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 999.99 zł
Router MERCUSYS MR60X 2.4 / 5 GHz (DualBand)
Router MERCUSYS MR60X 2.4 / 5 GHz (DualBand)
0 zł
129.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 129.99 zł
Advertisement

Modernizacja miedzi do FTTH

Oprócz nowych inwestycji, operator przeprowadził modernizację sieci HFC do standardu FTTH w prawie 30 tysiącach gospodarstw domowych. Modernizacja odbywa się w technologii XGS-PON, która pozwala oferować łącza o prędkości do 8 Gb/s.

Łącznie, po lipcowych pracach, w zasięgu światłowodów PŚO znajduje się już ponad 1,1 mln adresów, a w całej sieci grupy – ponad 4,1 mln gospodarstw domowych.

Polski Światłowód Otwarty zwiększa zasięg i pozbywa się miedzi

Sieć dla wszystkich operatorów

Polski Światłowód Otwarty działa wyłącznie w modelu hurtowym. Z jego infrastruktury korzystają między innymi Play, T-Mobile, Netia, Plus i Orange, a także lokalni dostawcy, jak RFC, Flashnet, Netronik czy Intertell.

Docelowo PŚO chce objąć zasięgiem FTTH ponad 6 mln gospodarstw domowych w Polsce. Ma to być realizowane w kolejnych etapach rozbudowy i modernizacji sieci.

Image
telepolis
ftth szybki internet internet światłowodowy operator hurtowy Polski Światłowód Otwarty Zasięg światłowodu FTTH PŚO lipiec 2025
Zródła zdjęć: Shutterstock, Polski Światłowód Otwarty
Źródła tekstu: Polski Światłowód Otwarty