Polski Światłowód Otwarty zwiększa zasięg i pozbywa się miedzi

Nowe adresy w dużych i mniejszych miastach

Najwięcej nowych lokalizacji pojawiło się w Łodzi (2794), Wrocławiu (1635) i Warszawie (1430). W sumie PŚO rozszerzył sieć FTTH w 65 miejscowościach, między innymi w Gdańsku, Krakowie, Bydgoszczy, Kielcach, Szczecinie, Lublinie, Zielonej Górze czy Bolesławcu.

Pełna lista obejmuje zarówno duże aglomeracje, jak i mniejsze miejscowości: Banino, Bąkowo, Bielsko-Biała, Bolesławiec, Borkowo, Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, Chwaszczyno, Czeladź, Częstochowa, Drezdenko, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Głowno, Góra, Grodzisk Wielkopolski, Kielce, Kiełczów, Kołobrzeg, Kostrzyn nad Odrą, Kowale, Kraków, Krasnystaw, Kraśnik, Legnica, Leszno, Leźno, Lublin, Łódź, Malbork, Międzyrzecz, Namysłów, Nowa Sól, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Olsztyn, Ostrów Lubelski, Otomin, Piotrków Trybunalski, Polkowice, Przyjaźń, Puławy, Radom, Rajkowo, Rawicz, Ruda Śląska, Rumia, Rzeszów, Siemianowice Śląskie, Skrzeszewo, Sokołów Podlaski, Stargard, Suwałki, Szczecin, Tczew, Tychy, Wałbrzych, Warszawa, Włodawa, Wrocław, Zarzecze, Zielona Góra, Żukowo.

Modernizacja miedzi do FTTH

Oprócz nowych inwestycji, operator przeprowadził modernizację sieci HFC do standardu FTTH w prawie 30 tysiącach gospodarstw domowych. Modernizacja odbywa się w technologii XGS-PON, która pozwala oferować łącza o prędkości do 8 Gb/s.

Łącznie, po lipcowych pracach, w zasięgu światłowodów PŚO znajduje się już ponad 1,1 mln adresów, a w całej sieci grupy – ponad 4,1 mln gospodarstw domowych.

Sieć dla wszystkich operatorów

Polski Światłowód Otwarty działa wyłącznie w modelu hurtowym. Z jego infrastruktury korzystają między innymi Play, T-Mobile, Netia, Plus i Orange, a także lokalni dostawcy, jak RFC, Flashnet, Netronik czy Intertell.