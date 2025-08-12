Dimensity 9500 wyprzedzi Snapdragona 8 Elite 2. Premiera tuż za rogiem

Wrzesień zapowiada się wyjątkowo gorąco w świecie mobilnych układów SoC. Qualcomm potwierdził już tegoroczną edycję wydarzenia Snapdragon Summit, podczas którego ma nastąpić premiera Snapdragona 8 Elite 2. Teraz, według znanego leakstera Digital Chat Station, MediaTek przyspiesza kroku i pokaże swój flagowy układ Dimensity 9500… dzień wcześniej, 22 września.

Oba nowe układy mają powstać w najnowszym procesie 3 nm TSMC, co powinno przełożyć się na wyższą wydajność i lepszą efektywność energetyczną. To jednak różne konstrukcje: MediaTek postawi na standardowe rdzenie ARM, a Qualcomm na autorskie rdzenie Oryon.

Dimensity 9500 ma oferować konfigurację czterech rdzeni Cortex‑X930 (w tym trzy o nieco niższym taktowaniu) oraz czterech Cortex‑A730. Najmocniejsze z nich osiągną częstotliwość do 4,0 GHz — szybciej niż w ubiegłorocznym Dimensity 9400, lecz wolniej niż zapowiadane 4,74 GHz w Snapdragonie 8 Elite 2. Za grafikę odpowie 12‑rdzeniowy GPU Mali‑G1 Ultra, znany już z poprzednika.

W testach Geekbench 6 nowy układ MediaTeka notuje ponad 3900 punktów w teście jednordzeniowym i przekracza 11 000 w wielordzeniowym. Dodatkowym atutem ma być obsługa ARM Scalable Matrix Extension (SME), co może istotnie poprawić wydajność w zadaniach wymagających dużej mocy obliczeniowej.