Sprzęt

Dimensity 9500 wyprzedzi Snapdragona 8 Elite 2. Premiera tuż za rogiem

Szykuje się wielka bitwa na topowe układy SoC w smartfonach. W przyszłym miesiącu czekają nas dwie duże premiery z najwyższej półki. Po nich zadebiutują nowe smartfony.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:15
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Dimensity 9500 wyprzedzi Snapdragona 8 Elite 2. Premiera tuż za rogiem

Wrzesień zapowiada się wyjątkowo gorąco w świecie mobilnych układów SoC. Qualcomm potwierdził już tegoroczną edycję wydarzenia Snapdragon Summit, podczas którego ma nastąpić premiera Snapdragona 8 Elite 2. Teraz, według znanego leakstera Digital Chat Station, MediaTek przyspiesza kroku i pokaże swój flagowy układ Dimensity 9500… dzień wcześniej, 22 września.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oba nowe układy mają powstać w najnowszym procesie 3 nm TSMC, co powinno przełożyć się na wyższą wydajność i lepszą efektywność energetyczną. To jednak różne konstrukcje: MediaTek postawi na standardowe rdzenie ARM, a Qualcomm na autorskie rdzenie Oryon.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy A26 5G 6/128GB 6.7" 120Hz Czarny SM-A266
Smartfon SAMSUNG Galaxy A26 5G 6/128GB 6.7" 120Hz Czarny SM-A266
0 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 899 zł
Smartfon REALME 14 5G 12/256GB 6.67" 120Hz Różowy
Smartfon REALME 14 5G 12/256GB 6.67" 120Hz Różowy
0 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Edge 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Srebrny SM-S937
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Edge 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Srebrny SM-S937
0 zł
5899 zł - najniższa cena
Kup teraz 5899 zł
Advertisement

Dimensity 9500 ma oferować konfigurację czterech rdzeni Cortex‑X930 (w tym trzy o nieco niższym taktowaniu) oraz czterech Cortex‑A730. Najmocniejsze z nich osiągną częstotliwość do 4,0 GHz — szybciej niż w ubiegłorocznym Dimensity 9400, lecz wolniej niż zapowiadane 4,74 GHz w Snapdragonie 8 Elite 2. Za grafikę odpowie 12‑rdzeniowy GPU Mali‑G1 Ultra, znany już z poprzednika.

W testach Geekbench 6 nowy układ MediaTeka notuje ponad 3900 punktów w teście jednordzeniowym i przekracza 11 000 w wielordzeniowym. Dodatkowym atutem ma być obsługa ARM Scalable Matrix Extension (SME), co może istotnie poprawić wydajność w zadaniach wymagających dużej mocy obliczeniowej.

Wrzesień to jednak nie tylko premiery chipów. Chwilę po oficjalnych pokazach producenci smartfonów prawdopodobnie ruszą z zapowiedziami nowych flagowców. Jednymi z pierwszych mają być modele z serii Xiaomi 16, napędzane Snapdragonem 8 Elite 2, których debiut oczekiwany jest jeszcze pod koniec przyszłego miesiąca. Z kolei Dimensity 9500 ma trafić do fotograficznej serii flagowców Vivo X300.

Image
telepolis
mediatek snapdragon 8 elite 2 MediaTek Dimensity 9500 MediaTek Dimensity 9500 specyfikacja
Zródła zdjęć: Gizmochina
Źródła tekstu: Gizmochina