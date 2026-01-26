Rozmowa ze 112 przebiegnie inaczej. Ministerstwo Zdrowia wprowadzi zmiany

Dlatego też Ministerstwo Zdrowia wysnuło propozycję zmian w pracy dyspozytorów medycznych, które mają przyśpieszyć wysłanie karetki do potrzebującego. Już na początku rozmowy kluczowy ma stać się wywiad medyczny, co znacznie przyśpieszy decyzję o wysłaniu zespołu ratownictwa medycznego.

Zmiany w procedurach 112

Tym samym na początku rozmowy będziemy musieli tylko się przedstawić i od razu przejdziemy do wyjaśnienia tego, co się stało. Dopiero kiedy dyspozytor uzna, że konieczne jest wysłanie karetki, to poprosi nas o potwierdzenie adresu, pod którym się znajdujemy.