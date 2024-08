Nie tylko Intel. Kolejny gigant rozważa budowę fabryki w Polsce

Polska jest bardzo łakomym kąskiem dla gigantów technologicznych i atrakcyjnym terenem pod budowę fabryk. Ostatnio, ruszyła budowa polskiej fabryki Intela, pod Wrocławiem, teraz pojawiły się nowe spekulacje, także związane z podobną inwestycją.

Powstanie fabryka Samsunga pod Gdańskiem?

Wszystko wskazuje na to, że koreański producent baterii do aut elektrycznych Samsung SDI chciałby ulokować fabrykę w okolicach Gdańska. Inwestor interesuje się w tych okolicach działkami. Jest to inwestycja szacowana na około 2 mld euro. Polska nie jest jednak jedynym kandydatem, którego Samsung bierze pod uwagę odnośnie budowy fabryki. W tej kwestii konkurujemy z Węgrami.

Samsung SDI rozważa budowę fabryki za 2 mld euro. Rozmowy rozpoczęły się pod koniec ubiegłego roku, a decyzja ma zapaść w tym.

- podaje Puls Biznesu.

Węgry to konkurent, którego nie można bagatelizować. Koreański producent działa już na Węgrzech, gdzie produkuje telewizory. Węgry mają ambicję zostać jednym z największych dostawców pojazdów elektrycznych na świecie i są zdeterminowane w dążeniu do celu. Są w trakcie budowy największego w Europie zakładu produkcji akumulatorów do elektryków.

Polska także stanowi dość istotny punkt na mapie Europy, jeśli chodzi o produkcję baterii litowo-jonowych do pojazdów elektrycznych.

Gdyby kolejny producent zdecydował się na budowę fabryki na terenie naszego kraju, byłoby to istotne wzmocnienie Polski w eurropejskim łańcuchu dostaw w sektorze bateryjnym.

- twierdzi Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności.

