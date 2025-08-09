Oto Vivo V60 5G - pokochasz go za baterię, aparaty i cenę

Vivo V60 5G pozytywnie zaskakuje

Vivo V60 przyciąga uwagę elegancką stylistyką oraz trzema wariantami kolorystycznymi: Auspicious Gold, Moonlit Blue i Mist Grey. Obudowa spełnia normy IP68/IP69, co zapewnia wysoką odporność na wodę i kurz. Na froncie znajduje się zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości 1260×2800 px i odświeżaniu 120 lub nawet 144 Hz, dzięki czemu wyświetlane treści są wyraźne i płynne.

Za wydajność odpowiada procesor Snapdragon 7 Gen 4 wspierany przez 8 lub 12 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon działa w oparciu o system Android z nakładką Funtouch OS. Ogromna bateria o pojemności 6500 mAh wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy aż 90 W, co pozwoli naładować urządzenie w około pół godziny i zapewni komfort pracy przez cały dzień.

Przecieki dotyczące aparatów są bardzo optymistyczne

Największy rozgłos Vivo V60 zawdzięcza swoim możliwościom fotograficznym. Na pleckach znalazł się zestaw aż trzech aparatów – wszystkie sygnowane marką ZEISS. Główny sensor 50 Mpix (Sony IMX766), do tego teleobiektyw (Sony IMX882) 50 Mpix z 10-krotnym zoomem portretowym oraz trzeci aparat ultraszerokokątnym obiektyw. Z przodu znajduje się aparat 50 Mpix do selfies. Słowem — komplet.

Innowacyjne oprogramowanie aparatu oferuje m.in. portrety wieloogniskowe ZEISS, tryb AI Cztery Pory Roku oraz dedykowany tryb ślubny Wedding vLog. Optyczna stabilizacja obrazu (OIS), HDR, tryb nocny – to wszystko sprawia, że Vivo V60 jest jednym z najmocniejszych smartfonów do fotografii mobilnej w swojej klasie.

Dodatkowe możliwości i orientacyjna cena

Urządzenie obsługuje sieć 5G, posiada czytnik linii papilarnych zatopiony w ekranie, NFC oraz pełną paletę czujników. Produkt nie przewiduje slotu na kartę microSD, za to wyposażono go w możliwość rozszerzania pamięci RAM wirtualnie do 20 GB.