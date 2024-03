Oficjalnie: Polska weźmie udział w produkcji komputerów kwantowych

O komputerach kwantowych nadal często mówi się w kontekście odległej przyszłości, a przecież pierwsze takie urządzenie powstało już w 1998 roku. Niektóre kraje Unii Europejskiej już jakiś czas temu zawiązały porozumienie dotyczące technologii kwantowych. Polska także dołączy do tego grona.

Europa chce podjąć walkę w segmencie technologii, o czym świadczą ostatnio podjęte decyzje. Na Starym Kontynencie powstanie 6 superkomputerów w ramach programu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali. Polska również weźmie udział w produkcji komputerów kwantowych, a jeden z nich powstanie nawet na terenie naszego kraju — w Poznaniu.

– Jesteśmy przekonani, że Polska ma duży potencjał do realizacji działań wskazanych w Quantum Pact. Mając na względzie to oraz strategiczne znaczenie technologii kwantowych dla rozwoju nauki i gospodarki jesteśmy zdania, że Polska powinna bez dalszej zwłoki przystąpić do grona sygnatariuszy tego dokumentu