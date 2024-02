Znana sieć zamyka sklepy z elektroniką. Mamy listę

Chodzi o sieć sklepów Neonet. Spółka zarządzająca nimi jest w fatalnej formie. Udało się uniknąć postępowania upadłościowego, ale aktualnie prowadzone jest postępowanie sanacyjne. To z kolei wiąże się z restrukturyzacją, by możliwe było spłacenie wierzycieli.

Neonet zamknie 26 sklepów

Częścią restrukturyzacji jest likwidacja sklepów stacjonarnych i zwolnienia pracowników. Do końca lutego zniknie łącznie 26 placówek Neonet. Poznaliśmy już pełną listę:

Augustów, ul. Ziemiańska 1,

Bielsko Biała, ul. Kolista 23,

Braniewo, ul. Żeromskiego 19,

Głuchołazy, ul. Kościuszki 12,

Grodzisk Mazowiecki, ul. Rzemieślnicza 22,

Hrubieszów, ul. Dworcowa 3,

Jarosław, ul. Elektrowniana 1,

Kobierzyce - Bielany Wrocławskie, ul. Czekoladowa 7-9,

Krzepice, ul. Andersa 4,

Lubań, Plac Szarych Szeregów 1,

Łomianki, ul. Warszawska 122,

Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 2H,

Olecko, ul. Zwycięstwa 12,

Oleśnica, ul. Rzemieślnicza 8a,

Polkowice, ul. Kopalniana 4A,

Połaniec, ul. Czarnieckiego 8,

Pszczyna, ul. Bielska 24A,

Puck, ul. Kopernika 4,

Puławy, ul. Partyzantów 2,

Rydułtowy, ul. Raciborska 144,

Sokółka, ul. Łąkowa 5,

Strzegom, ul. Wojska Polskiego 80J,

Suwałki, ul. Jana Pawła II 2,

Zamość, ul. Legionów 8,

Zgierz, ul. Gałczyńskiego 40,

Żywiec, ul. Żeromskiego 2.

Zwolnienia pracowników z likwidowanych sklepów ruszyły już w styczniu.

Co z klientami? Neonet zapewnia, że jeśli wystąpią problemy z zakupionym towarem i trzeba będzie skorzystać z reklamacji, klienci mogą zgłosić się do obsługi w innym sklepie stacjonarnym, telefonicznie, mailowo lub przez formularz na stronie. Sieć zajmie się całym procesem odbioru sprzętu od klienta, jeśli reklamacja jest już w toku i będzie to konieczne.

